Десятки африканских стран требуют от Трампа извинений

Трамп
Группа представителей 54 «чрезвычайно возмущённых» африканских стран выдвинула требование к президенту США Дональду Трампу принести извинения за высказывание о странах, из которых мигранты прибывают в Соединённые Штаты.
Об этом сообщают The Times of Israel.

После экстренной сессии, посвящённой оценке выступлений Трампа, группа африканских послов при Организации Объединённых Наций заявила, что дипломаты «обеспокоены продолжающейся и растущей тенденцией администрации США к Африке и людям африканского происхождения, которая порочит репутацию континента и его жителей».

Как известно, президент США Дональд Трамп во время заседания комиссии по делам иммиграции назвал страны Африки, Сальвадор и Гаити «дырами». Посол Сальвадора в США уже написал, что ему будет крайне сложно работать в Вашингтоне.


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