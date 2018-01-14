Десятки африканских стран требуют от Трампа извинений
После экстренной сессии, посвящённой оценке выступлений Трампа, группа африканских послов при Организации Объединённых Наций заявила, что дипломаты «обеспокоены продолжающейся и растущей тенденцией администрации США к Африке и людям африканского происхождения, которая порочит репутацию континента и его жителей».
Как известно, президент США Дональд Трамп во время заседания комиссии по делам иммиграции назвал страны Африки, Сальвадор и Гаити «дырами». Посол Сальвадора в США уже написал, что ему будет крайне сложно работать в Вашингтоне.
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Политика
14.01.2018 10:41