Десятки африканских стран требуют от Трампа извинений

После экстренной сессии, посвящённой оценке выступлений Трампа, группа африканских послов при Организации Объединённых Наций заявила, что дипломаты «обеспокоены продолжающейся и растущей тенденцией администрации США к Африке и людям африканского происхождения, которая порочит репутацию континента и его жителей».

Как известно, президент США Дональд Трамп во время заседания комиссии по делам иммиграции назвал страны Африки, Сальвадор и Гаити «дырами». Посол Сальвадора в США уже написал, что ему будет крайне сложно работать в Вашингтоне.