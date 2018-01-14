Ложная ракетная тревога на Гавайях произошла потому, что "нажали не ту кнопку"

Губернатор штата извинился за ошибку.

Губернатор штата Гавайи Фото: AP Photo/Audrey McAvoy

Губернатора штата Гавайи Дэвид Иге обратился к жителям штата с извинениями за ложное предупреждение о ракетной угрозе. Он пояснил, что это произошло из-за ошибки персонала ответственных служб. Об этом сообщает CNN.

«Произошла ошибка во время обычной процедуры пересменки, работник нажал не на ту кнопку. Я приношу извинения за ту боль и замешательство, к которым привел данный инцидент», - сказал губернатор, выступая в гавайской столице Гонолулу.

Губернатор также сообщил в своем Твиттере, что проведет встречу с руководством штата, для предотвращения подобных инцидентов. О ложной ракетной тревоге на Гавайях также доложили президенту США Дональду Трампу.

Напомним, вчера жителям Гавайев по ошибке сообщили о ракетной атаке, что вызвало панику у местных жителей. Отметим, в штате Гавайи проживает почти полтора миллиона человек.