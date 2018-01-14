Ложная ракетная тревога на Гавайях произошла потому, что "нажали не ту кнопку"

Губернатор штата извинился за ошибку.

Ложная ракетная тревога на Гавайях произошла потому, что "нажали не ту кнопку"
Губернатор штата Гавайи
Фото: AP Photo/Audrey McAvoy

Губернатора штата Гавайи Дэвид Иге обратился к жителям штата с извинениями за ложное предупреждение о ракетной угрозе. Он пояснил, что это произошло из-за ошибки персонала ответственных служб. Об этом сообщает CNN.

«Произошла ошибка во время обычной процедуры пересменки, работник нажал не на ту кнопку. Я приношу извинения за ту боль и замешательство, к которым привел данный инцидент», - сказал губернатор, выступая в гавайской столице Гонолулу.

Губернатор также сообщил в своем Твиттере, что проведет встречу с руководством штата, для предотвращения подобных инцидентов. О ложной ракетной тревоге на Гавайях также доложили президенту США Дональду Трампу.

Напомним, вчера жителям Гавайев по ошибке сообщили о ракетной атаке, что вызвало панику у местных жителей. Отметим, в штате Гавайи проживает почти полтора миллиона человек.


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