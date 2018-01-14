В АПУ отреагировали на обнародованные грузинским телеканалом копии обращений Порошенко в ФСБ
Обнародованные грузинским телеканалом «Рустави-2» заявления в ФСБ РФ, написанные якобы Петром Порошенком, являются подделкой.
Об этом заявила пресс-служба Администрации президента Украины.
«Обнародованные так называемые «документы» от имени Петра Порошенко является низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании «Рустави-2» спецслужбой РоSSии», - говорится в заявлении.
В частности, руководитель пресс-службы президента Украины обращает внимание на то, что в 2007 году сын Порошенко Алексей не был женат.
«Наиболее красноречиво о провале ФСБ свидетельствует факт, который легко проверить. Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 не было жены», - объясняют в АП.
Ранее грузинский телеканал «Рустави-2» опубликовал, как утверждается, копии обращений президента Петра Порошенко в ФСБ, датированные 2007 годом, где он якобы обещает не действовать против интересов РоSSии.
Эти бумаги якобы были написаны тогда еще народным депутатом Порошенко 3 февраля 2007, когда его не пустили в РоSSию.
Впоследствии представители роSSийского Министерства иностранных дел распространили документ, где сказано, что запрет на въезд в РоSSию народного депутата Украины Порошенко является ответом на недружественную акцию украинской стороны.
На одной из страниц опубликованных «документов» указывается, что якобы Порошенко хочет въехать в РФ, поскольку он «в интересах РоSSии» привлекает крупные инвестиции, а в Санкт-Петербурге проживают родители жены его старшего сына Алексея.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
14.01.2018 10:38