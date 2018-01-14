Страны ЕС игнорируют свои обязательства по приему мигрантов, - ООН

беженцы Сирии

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев утверждает, что страны Европы не выполняют свои обязательства по приему беженцев.

Об этом передает Центр новостей ООН, пишет Ура-Информ.

На сегодгышний день в странах Европы, в основном Греции и Италии, находится около 277 тыс беженцев, и всех их нужно вернуть обратно на родину. Большинство европейских стран игнорируют свои обязательства по приему мигрантов, а потому проблема продолжает расти в геометрической прогрессии. Сейчас о готовности принять у себя искателей убежища сообщили лишь несколько государств, всего в 2018 году на возвращение было домой было подано 13 тыс заявок.

Мигранты из Африки и Азии в большинстве случаев пытаются любыми способами задержаться в Европе в поисках лучшей жизни, но это на ликвидирует проблему с беженцами в регионе, говорится в сообщении. С таким заявлением в УВКБ решили обратиться к большинству стран после гибели 160 человек в водах Средиземного моря на этой неделе.


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