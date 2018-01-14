Врач Белого дома рассказал о результатах медобследования Трампа
Официальный врач Белого дома Рональд Джексон рассказал о результатах медицинского обследования президента Дональда Трампа.
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Накануне Трамп прошел обязательное обследование здоровья в Белом доме. Процедура длилась более трех часов.
Джексон отметил, что у Трампа "отменное здоровье" и состоянию президента ничто не угрожает.
"Физическое обследование президента в военном госпитале имени Уолтера Рида сегодня прошло исключительно хорошо. Президент в великолепном здравии, и я с нетерпением жду того, чтобы обнародовать детали во вторник", – заявил врач.
Напомним, ранее сообщалось, что Трамп не будет проходить осмотр у психиатра.
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Политика
14.01.2018 07:10