Германия опасается новой волны беженцев из-за инициативы в ЕС

Германия опасается новой волны беженцев из-за инициативы в ЕС

Правительство Германии обеспокоено возможностью того, что из-за новых правил предоставления убежища в Евросоюзе ФРГ придется принять гораздо больше беженцев. В частности, беспокойство Берлина вызвано намерением Европейского парламента внести изменения в профильное Дублинское соглашение.

Об этом сообщает передает DW.

Отмечается, что в настоящее время вопрос о предоставлении убежища рассматривают иммиграционные службы того государства, где мигрант впервые подал заявление об убежище или впервые пересек границу ЕС. После принятия изменений к Дублинскому соглашению заниматься этим вопросом при определенных обстоятельствах будет та страна, где уже живут родственники просителя убежища. Соответственно, Германии придется принять значительно больше беженцев, отмечается в отчете Федерального министерства внутренних дел.

В свою очередь верхняя граница приема беженцев, установленная властями, «сводится на нет». Более того, в Европарламенте предлагают определять родственные связи «просто словесным подтверждением». В МВД Германии опасаются, что каждый из 1,4 миллиона просителей убежища в ФРГ с 2015 года может стать точкой привлечения новой волны беженцев. В связи с этим правительство Германии просит руководство ЕС «не приводить к ухудшению и без того асимметричную нагрузку» по распределению беженцев.

Как известно, среди стран ЕС Германия является лидером по количеству принятых беженцев на своей территории в течение последних нескольких лет. Напомним, ранее ООН призвала страны принять 227 тысяч беженцев.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякамВ Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякам
Геращенко обнародовал подробности раскрытия убийства НоздровскойГеращенко обнародовал подробности раскрытия убийства Ноздровской
Стало известно, какие ракеты США дадут ВСУСтало известно, какие ракеты США дадут ВСУ
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
Хрущев заставил Украину взять Крым себе, - КравчукХрущев заставил Украину взять Крым себе, - Кравчук
Блок рекламы


Похожие новости
Мадрид заявил, что Пучдемон не может управлять Каталонией из-за рубежаМадрид заявил, что Пучдемон не может управлять Каталонией из-за рубежа
В Замбии из-за протестов в районе распространения холеры задержали 55 человекВ Замбии из-за протестов в районе распространения холеры задержали 55 человек
Омбудсмен обратилась к Супрун из-за вспышки заболевания детей корьюОмбудсмен обратилась к Супрун из-за вспышки заболевания детей корью
В Литве депутат отказался от мандата из-за сексуального скандалаВ Литве депутат отказался от мандата из-за сексуального скандала
Украинцам советуют воздержаться от поездок в Замбию из-за вспышки холерыУкраинцам советуют воздержаться от поездок в Замбию из-за вспышки холеры
НАТО усилит морское командование в Британии из-за роSSийской угрозыНАТО усилит морское командование в Британии из-за роSSийской угрозы
Громкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церквиГромкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церкви
Апелляцию по мере пресечения Саакашвили снова отложили из-за неявки поручителейАпелляцию по мере пресечения Саакашвили снова отложили из-за неявки поручителей
В мире ежегодно 12,6 миллионов людей умирают из-за загрязнения окружающей среды - ВОЗВ мире ежегодно 12,6 миллионов людей умирают из-за загрязнения окружающей среды - ВОЗ
Германия предостерегла США от введения санкций против "Северного потока-2"Германия предостерегла США от введения санкций против "Северного потока-2"
Последние новости
Подгружаем последние новости