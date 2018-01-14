Величественное зрелище: в сети появилось видео ночных стрельб артиллерии ВСУ
93-я отдельная механизированная бригада ВСУ обнародовала захватывающие кадры ночных учений с использованием артиллерии.
Новость передает Час Пик со ссылкой на страницу 93-й ОМБр в Фейсбуке.
"Ночные стрельбы артиллерии – это не только один из важных элементов тактических учений, но и величественное зрелище. Бойцы 93-й ОМБр сняли видео боевых учений", - говорится в посте.
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Политика
14.01.2018 06:54