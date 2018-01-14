Беженцы в Австрии массово переходят из ислама в христианство

Беженцы в Австрии массово переходят из ислама в христианство

В Австрии зафиксировано значительное число мусульман, принявших христианство. Три четверти из 750 крещенных в 2017 году совершеннолетних составляют выходцы из мусульманских стран, сообщает официальное представительство архиепископства Вены.

Только в австрийской столице прошли обряд крещения 260 человек, представляющих 15 различных наций.

Фредерике Досталь, отвечающая в архиепископстве за крещение взрослых, считает несостоятельным утверждение, что мигранты меняют веру, чтобы увеличить шансы на получение убежища.

"Поскольку католическая церковь в Австрии не хочет получать псевдохристиан, мы очень строго подходим к отбору кандидатов и разрешению на обряд крещения", – отметила она.

Подготовка к крещению занимает минимум один год, который включает в себя регулярное посещение религиозных занятий и церковных служб, следования христианским нормам жизни и участие в благотворительных мероприятиях.

По данным Евростата, в 2016 году в Европу прибыло 1,2 млн соискателей убежища. Австрия в этом же году заняла пятое место в Европе, приняв 39 860 мигрантов. Впереди оказались Германия, Италия, Франция и Греция. Большую часть беженцев, осевших в Австрии в предыдущем году, составили афганцы. По данным австрийского интернет-издания OE24, в тройку также вошли выходцы из Сирии и Ирака.




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