Из Сирии поступают сообщения о новой газовой атаке в Восточной Гуте, пригороде Дамаска.

Об этом сообщает "РоSSийская служба Би-Би-Си".

По сообщениям активистов, жители этого района почувствовали характерный для зарина запах вскоре после ракетного удара, нанесенного правительственными войсками по Восточной Гуте.

По сообщениям врачей, за медицинской помощью обратились шесть человек с признаками отравления ядовитым газом.

Около 400 тысяч жителей Восточной Гуты остаются на территории, осажденной правительственными войсками, помощь которым оказывают роSSийские военные. ООН назвала ситуацию в Восточной Гуте катастрофической.

Напомним, ранее в Сирии сбит самолет военных сил Асада.

В Сирии разбился вертолет с роSSийскими военными.