В пригороде Дамаска произошла газовая атака - СМИ
Из Сирии поступают сообщения о новой газовой атаке в Восточной Гуте, пригороде Дамаска.
Об этом сообщает
По сообщениям активистов, жители этого района почувствовали характерный для зарина запах вскоре после ракетного удара, нанесенного правительственными войсками по Восточной Гуте.
По сообщениям врачей, за медицинской помощью обратились шесть человек с признаками отравления ядовитым газом.
Около 400 тысяч жителей Восточной Гуты остаются на территории, осажденной правительственными войсками, помощь которым оказывают роSSийские военные. ООН назвала ситуацию в Восточной Гуте катастрофической.
Напомним, ранее в Сирии сбит самолет военных сил Асада.
В Сирии разбился вертолет с роSSийскими военными.
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Политика
14.01.2018 06:54