Бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг собралась баллотироваться в Сенат США

Она попробует составить конкуренцию Бену Кардину в Мэриленде.

Бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг собралась баллотироваться в Сенат США
Фото: twitter.com/xychelsea

Челси Мэннинг, которая раньше служила в армии США и была осуждена к 35 годам лишения свободы за передачу WikiLeaks секретной информации, подала документы для баллотирования в Сенат от родного штата Мэриленд. Об этом пишет Washington Post.

Соперником Мэннинг будет демократ Бен Кардин, который провел в Сенате два срока и надеется переизбраться опять в ноябре 2018 года. Он считается фаворитом выборов.

Брэдли Мэннинг - так звали Челси до смены пола - был арестован в мае 2010 года. Он передал WikiLeaks около 700 тыс. секретных документов по военным операциям США в Ираке и Афганистане. Самой известной утечкой стала 39-минутная видеозапись убийства американскими военными мирных иракцев.

В августе 2013 года Мэннинга приговорили к 35 годам тюрьмы. В ходе процесса стало известно, что Меннинг страдает расстройством гендерной идентичности. Через несколько лет заключения Мэннингу было позволено совершить трансгендерный переход.

В январе 2017 года уходивший в отставку президент США Барак Обама решил смягчить приговор Мэннинг, благодаря чему она вышла на свободу в мае.


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