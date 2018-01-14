Бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг собралась баллотироваться в Сенат США
Она попробует составить конкуренцию Бену Кардину в Мэриленде.
Челси Мэннинг, которая раньше служила в армии США и была осуждена к 35 годам лишения свободы за передачу WikiLeaks секретной информации, подала документы для баллотирования в Сенат от родного штата Мэриленд. Об этом пишет Washington Post.
Соперником Мэннинг будет демократ Бен Кардин, который провел в Сенате два срока и надеется переизбраться опять в ноябре 2018 года. Он считается фаворитом выборов.
Брэдли Мэннинг - так звали Челси до смены пола - был арестован в мае 2010 года. Он передал WikiLeaks около 700 тыс. секретных документов по военным операциям США в Ираке и Афганистане. Самой известной утечкой стала 39-минутная видеозапись убийства американскими военными мирных иракцев.
В августе 2013 года Мэннинга приговорили к 35 годам тюрьмы. В ходе процесса стало известно, что Меннинг страдает расстройством гендерной идентичности. Через несколько лет заключения Мэннингу было позволено совершить трансгендерный переход.
В январе 2017 года уходивший в отставку президент США Барак Обама решил смягчить приговор Мэннинг, благодаря чему она вышла на свободу в мае.
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Политика
14.01.2018 06:53