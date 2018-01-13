Жителям Гавайев по ошибке сообщили о ракетной атаке

Новость вызвала панику у местных жителей.

Жителям американского штата Гавайи утром в субботу пришло SMS с сообщением, что на остров летит ракета, и призывом срочно искать убежище. "Это не учения", - гласило сообщение.

Фото: twitter.com/emilybatty

На местном телевидении эфир прервали срочным сообщением с аналогичным призывом: если вы на улице - срочно ищите безопасное место, если за рулем - остановитесь на обочине и ищете убежище в ближайшем здании или лягте на землю, если внутри здания - оставайтесь внутри и отойдите от окон.

The moment the EAS alert interrupted Hawaiian TV is terrifying pic.twitter.com/pVwpCBeRgD — Timothy Burke (@bubbaprog) January 13, 2018

Однако спасательная служба штата Hawaii EMA вскоре сообщила, что угрозы на самом деле нет.

NO missile threat to Hawaii. — Hawaii EMA (@Hawaii_EMA) January 13, 2018

Сообщение о ракетной атаке вызвало панику у местных жителей, пишет AP.