Жителям Гавайев по ошибке сообщили о ракетной атаке

Новость вызвала панику у местных жителей.

Жителям американского штата Гавайи утром в субботу пришло SMS с сообщением, что на остров летит ракета, и призывом срочно искать убежище. "Это не учения", - гласило сообщение.

Фото: twitter.com/emilybatty

На местном телевидении эфир прервали срочным сообщением с аналогичным призывом: если вы на улице - срочно ищите безопасное место, если за рулем - остановитесь на обочине и ищете убежище в ближайшем здании или лягте на землю, если внутри здания - оставайтесь внутри и отойдите от окон.

The moment the EAS alert interrupted Hawaiian TV is terrifying pic.twitter.com/pVwpCBeRgD

— Timothy Burke (@bubbaprog) January 13, 2018

Однако спасательная служба штата Hawaii EMA вскоре сообщила, что угрозы на самом деле нет.

NO missile threat to Hawaii.

— Hawaii EMA (@Hawaii_EMA) January 13, 2018

Сообщение о ракетной атаке вызвало панику у местных жителей, пишет AP.

Напомним, 28 ноября КНДР испытала новую баллистическую ракету "Хвасон-15". Если заявления о характеристиках ракеты правда, то в зоне поражения КНДР теперь находится не только Гавайи, но и вся территория США и почти весь остальной мир, за исключением Южной Америки и отдаленных частей Африки.


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