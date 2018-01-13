В Сирии террорист-смертник подорвался у полицейского пункта, 8 человек погибло
В столице Сирии Багдаде нападение террориста-смертника 13 января 2018 года забрало минимум восемь жизней. Еще по меньшей мере десять человек ранены.
Об этом сообщает со ссылкой на иракских чиновников DW.
По данным полиции, теракт произошел в северной части иракской столицы на оживленной улице вблизи полицейского пункта. При этом отмечается, что среди раненых есть и правоохранители.
Пока ни одна экстремистская группировка не взяла на себя ответственности за нападение.
Отмечено, что в последнее время количество атак террористов в Багдаде сокращается - после освобождения всех территорий страны от "Исламского государства". Последняя брала на себя ответственность за многочисленные кровавые нападения в иракской столице в прошлом году.
Напомним, ранее в Пакистане террорист-смертник атаковал полицейский автомобиль в центре города Кветта, в результате теракта погибли по меньшей мере 7 человек, еще по меньшей мере 23 человека получили ранения.
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