Безос о защите мигрантов: Когда мой отец приехал в США, он даже не говорил по-английски
Основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос и его жена Маккензи выделили $33 млн на стипендии в колледжах для детей приехавших в США иммигрантов.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской некоммерческой образовательной группы TheDream.Us, передает
Этих средств, как отметили ее представители, хватит, чтобы профинансировать тысячу подобных выплат, которые покроют расходы на обучение, книги и прочие сборы.
Пожертвование стало крупнейшим за время существования TheDream.US (она была основана три с половиной года назад). Эта группа реализует одну из самых масштабных в США стипендиальных программ для участников Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA — запущенная предыдущим президентом США Бараком Обамой программа для детей мигрантов, согласно которой они могут избежать депортации и впоследствии получить разрешение на работу в Штатах) и «мечтателей» (Dreamers) — так в США называют детей нелегальных иммигрантов, проживающих в Соединенных Штатах.
Переданные четой Безос деньги, как отметили в TheDream.US, будут тратиться в течение четырех лет и покроют расходы «мечтателей» на образование. В настоящее время в этой программе участвуют около 3 тыс. человек.
«Мой отец переехал в США, когда ему было 16 лет, в рамках операции «Питер Пэн» (операция по вывозу 14 тыс. детей из революционной Кубы в начале 1960-х годов. — Ред.)», — объяснил Безос свое решение, заметив также, что тогда его отец даже «не говорил по-английски». «С помощью ряда замечательных организаций в штате Делавэр мой папа стал выдающимся гражданином», — добавил основатель Amazon, подчеркнув, что теперь он и его жена «гордятся тем, что они могут помочь сегодняшним «мечтателям».
С 2012 года в США 800 тыс. детей незаконных иммигрантов получили статус участников программы DACA. Эти подростки не имеют права на получение федеральных грантов, не получают государственной помощи в 44 штатах, а также должны самостоятельно оплачивать свое обучение. Нынешний президент США Дональд Трамп выступает за то, чтобы прекратить действие программы их поддержки.
Как сообщалось, Джеф Безос стал самым богатым бизнесменом в истории, побив рекорд основателя Microsoft Билла Гейтса по размеру состояния. 9 января он возглавил топ миллиардеров как обладатель капитала в $105,1 млрд (состояние Гейтса Bloomberg на тот момент оценивал в $93,3 млрд). Ранее Безос мало жертвовал на благотворительность. В июне на своей странице в Twitter он попросил пользователей микроблога посоветовать ему, как он может помочь людям.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
13.01.2018 18:20