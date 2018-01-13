На островах Великобритании убили ветерана АТО

В центре Европы, на островах Гернси, принадлежащих Британии, произошло убийство бойца 8-го отдельного батальона Украинской Добровольческой Армии Мика Альпса.

Об этом сообщается на странице батальона в Facebook.

Мик Альпс был гражданином Латвии, проживавшим до войны на острове Гернси, добровольцем в составе батальона в течение последних двух лет.

"Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую Мик вез для военных нужд батальона. Убийство на островах, где население менее 70 тыс., откуда трудно быстро убежать, где все знают друг друга – это резонансное событие", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Италии в госпитале умерла тяжелобольная девушка-боец АТО Ольга Зеленюк.

12 ноября 2017 года от лейкемии скончался ветеран АТО, подполковник Нацгвардии Дмитрий Давыденко.