На островах Великобритании убили ветерана АТО
В центре Европы, на островах Гернси, принадлежащих Британии, произошло убийство бойца 8-го отдельного батальона Украинской Добровольческой Армии Мика Альпса.
Об этом сообщается на странице батальона в Facebook.
Мик Альпс был гражданином Латвии, проживавшим до войны на острове Гернси, добровольцем в составе батальона в течение последних двух лет.
"Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую Мик вез для военных нужд батальона. Убийство на островах, где население менее 70 тыс., откуда трудно быстро убежать, где все знают друг друга – это резонансное событие", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Италии в госпитале умерла тяжелобольная девушка-боец АТО Ольга Зеленюк.
12 ноября 2017 года от лейкемии скончался ветеран АТО, подполковник Нацгвардии Дмитрий Давыденко.
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Политика
13.01.2018 18:20