Запрет на уличную торговлю в Замбии стал причиной массовых протестов

Запрет на уличную торговлю в Замбии стал причиной массовых протестов

В Замбии полиция арестовала 55 участников протеста в столице страны Лусаке, вызванного ограничениями, которые власти ввели из-за эпидемии холеры.

Об этом сообщает Reuters.

Власти запретили уличную торговлю и публичные собрания, чтобы остановить распространение инфекции.

По словам министра внутренних дел Замбии Стефена Кампионго: "Один сотрудник полиции ранен, арестованы 55 человек".

Столкновение жителей с полицией начались после введения комендантского часа и запрета на уличную торговлю в густонаселенном районе Каньяма.

Протестующие разбили окна в местном полицейском участке, сожгли служебную машину и несколько часов забрасывали камнями стражей порядка.

Кроме того, люди перекрыли одну из дорог.

В результате полиция применила против участников беспорядков силу, в частности использовала слезоточивый газ. Кампионго подчеркнул, что все ограничения, связанные с эпидемией, остаются в силе




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