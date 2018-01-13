Запрет на уличную торговлю в Замбии стал причиной массовых протестов
В Замбии полиция арестовала 55 участников протеста в столице страны Лусаке, вызванного ограничениями, которые власти ввели из-за эпидемии холеры.
Об этом сообщает
Власти запретили уличную торговлю и публичные собрания, чтобы остановить распространение инфекции.
По словам министра внутренних дел Замбии Стефена Кампионго: "Один сотрудник полиции ранен, арестованы 55 человек".
Столкновение жителей с полицией начались после введения комендантского часа и запрета на уличную торговлю в густонаселенном районе Каньяма.
Протестующие разбили окна в местном полицейском участке, сожгли служебную машину и несколько часов забрасывали камнями стражей порядка.
Кроме того, люди перекрыли одну из дорог.
В результате полиция применила против участников беспорядков силу, в частности использовала слезоточивый газ. Кампионго подчеркнул, что все ограничения, связанные с эпидемией, остаются в силе
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
13.01.2018 18:13