В Берлине посольство РФ пикетировали в защиту политзаключенных и крымских татар
Участники акции считают, что европейцы не знают о репрессиях РоSSии.
Перед посольством РФ в Берлине в субботу, 13 января, прошла акция в поддержку крымских татар. Ее участники также требовали освобождения политзаключенных Кремля, сообщает Укринформ.
В акции приняли участие около двух десятков активистов. Инициатором пикета стал Форум русскоязычных европейцев. Один из его лидеров Игорь Эйдман - роSSийский социолог, живущий в Германии, а также двоюродный брат Бориса Немцова.
"Мы, хоть нас и немного, считаем своим долгом показать, конечно, не роSSийскому посольству, которому наплевать, а немцам, которые видят нас, что ситуация беспрецедентная, о ней нельзя забывать", - сказал Эйдман.
Социолог назвал репрессии роSSийских оккупантов в Крыму против крымских татар "ползучим геноцидом".
"Целый народ в Европе испытывает национальную дискриминацию: людей похищают, убивают, находят потом их трупы, людей сажают в тюрьму за политические убеждения, людям запрещают фактически даже культурно-спортивные мероприятия - все воспринимается роSSийской оккупационной властью и русской охранкой, как попытки сепаратизма , попытки отделить Крым от РоSSии, незаконно при этом захвачен », - сказал Эйдман.
«Это абсолютно возмутительная тема, которую необходимо поднять, ткнуть сытых европейцев в то, что происходит у них под носом», - пояснил социолог.
Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что в РФ еще удерживаются 38 политзаключенных украинцев
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Политика
13.01.2018 13:10