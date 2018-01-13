"Волноваха, извини за убийство!": В Докучаевске появились листовки, боевики в бешенстве
В оккупированном боевиками "ДНР" сегодня появились листовки, которые напомнили о кровавой бойне, устроенной террористами НВФ 13 января 2015, когда был расстрелян рейсовый автобус "Златоустовка - Донецк" под Волновахой.
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Андрей Цаплиенко, сообщает Час Пик.
"Сегодня печальная годовщина. 13 января 2015 террористы расстреляли рейсовый автобус "Златоустовка - Донецк". Автобус попал под огонь целой батареи реактивных систем залпового огня "Град". Батарея стреляла со стороны Докучаевска. Оккупированного города. В автобусе погибли 12 человек, 18 получили ранения.
Мы помним этот день. Но, оказывается, не только мы. Сегодня в Докучаевске, который контролирует "ДНР", появились эти открытки. С извинениями в совершении преступления. С напоминанием, кто это сделал. На чьих руках кровь земляков. Что это, раскаяние или спецоперация?
Я имею только три фотодоказательства. Но открыток было много. На стенах "хрущевок", на заборах, на порталах официальных зданий. Их видели на Театральной и Центральной на Ленина, на Октябрьской и Независимости. Боевики поспешно срывали их на Мельникова, Куйбышева и Свердлова.
Но бесполезно. Люди успели не то, что прочитать их, а даже сфотографировать.
Кто же рисковал жизнью, чтобы развесить эти открытки? Возможно, проукраинские партизаны на оккупированной территории. А, возможно, просто обычные люди. Которые долгие годы ждут возвращения Украины. И помнят все", - написал Андрей Цаплиенко.
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13.01.2018 13:03