"Волноваха, извини за убийство!": В Докучаевске появились листовки, боевики в бешенстве

В оккупированном боевиками "ДНР" сегодня появились листовки, которые напомнили о кровавой бойне, устроенной террористами НВФ 13 января 2015, когда был расстрелян рейсовый автобус "Златоустовка - Донецк" под Волновахой.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Андрей Цаплиенко, сообщает Час Пик.

"Сегодня печальная годовщина. 13 января 2015 террористы расстреляли рейсовый автобус "Златоустовка - Донецк". Автобус попал под огонь целой батареи реактивных систем залпового огня "Град". Батарея стреляла со стороны Докучаевска. Оккупированного города. В автобусе погибли 12 человек, 18 получили ранения.

Мы помним этот день. Но, оказывается, не только мы. Сегодня в Докучаевске, который контролирует "ДНР", появились эти открытки. С извинениями в совершении преступления. С напоминанием, кто это сделал. На чьих руках кровь земляков. Что это, раскаяние или спецоперация?

Я имею только три фотодоказательства. Но открыток было много. На стенах "хрущевок", на заборах, на порталах официальных зданий. Их видели на Театральной и Центральной на Ленина, на Октябрьской и Независимости. Боевики поспешно срывали их на Мельникова, Куйбышева и Свердлова.

Но бесполезно. Люди успели не то, что прочитать их, а даже сфотографировать.

Кто же рисковал жизнью, чтобы развесить эти открытки? Возможно, проукраинские партизаны на оккупированной территории. А, возможно, просто обычные люди. Которые долгие годы ждут возвращения Украины. И помнят все", - написал Андрей Цаплиенко.