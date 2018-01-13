"Успели сфоткаться и помечтать": комментарий экс-бойца "Азова" о скандале с гранатометами PSRL-1

оружие

Скандал вокруг поставок американского летального оружия в Украину не утихает. Сообщение ведущего исследователя проекта BellingCat Арика Толера о наличие у ВСУ в зоне АТО на Донбассе американского летального оружия вызвало бурную реакцию со стороны Нацгвардии, "Азова" и роSSийских политиков.

Народный депутат от "Народного фронта", экс-доброволец "Азова" Олег Петренко прокомментировал скандал в эфире ObozTV, сообщает Час Пик.

Нардеп высказал мнение, что скандал просто раздут на пустом месте. По его словам, прямых поставок летального оружия из США не было. Гранатометы PSRL-1 в Украине действительно есть, но они закупались в Европе и лежат, скорее всего, на складах Нацгвардии. В зоне АТО это оружие пока не использовалось.

По словам Петренко, было тестирование вооружения, во время которого и были сделаны нашумевшие фото. Но в полк "Азов" это оружие так и не попало.

Также Олег Петренко рассказал, что бойцам "Азова" трудно без "передовой", так как это настоящее добровольческое подразделение, куда люди целенаправленно записывались, чтобы защищать Украину.

Комментируя возможные поставки вооружения из Америки Петренко отметил, что это очень сложная и долгая процедура. Но если случится серьезное обострение на Донбассе, американское оружие будет предоставлено Украине незамедлительно. Это уже вопрос решенный.

"Только сейчас этот психологический шлюз действительно открыт. Эти 30 установок и 200 ракет Javelin не решат вопрос безопасности Украины, не спасут от масштабной агрессии РоSSии, но если будет серьезное обострение, то очень скоро без бюрократии летальное американское вооружение будет Украине предоставлено".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякамВ Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякам
Геращенко обнародовал подробности раскрытия убийства НоздровскойГеращенко обнародовал подробности раскрытия убийства Ноздровской
Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для объединения КореиЛидер КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для объединения Кореи
Стало известно, какие ракеты США дадут ВСУСтало известно, какие ракеты США дадут ВСУ
Хрущев заставил Украину взять Крым себе, - КравчукХрущев заставил Украину взять Крым себе, - Кравчук
Блок рекламы


Похожие новости
С сайта «Азова» исчезли фото бойцов батальона с американскими гранатометами - СМИС сайта «Азова» исчезли фото бойцов батальона с американскими гранатометами - СМИ
Американское летальное оружие уже в Украине: полк "Азов" использует ручные гранатометы PSRL-1Американское летальное оружие уже в Украине: полк "Азов" использует ручные гранатометы PSRL-1
Саакашвили дал комментарий о КурченкоСаакашвили дал комментарий о Курченко
Экс-бойца батальона ОУН Литвиненко оставили под арестомЭкс-бойца батальона ОУН Литвиненко оставили под арестом
Экс-бойца батальона ОУН Литвиненко арестовали на два месяцаЭкс-бойца батальона ОУН Литвиненко арестовали на два месяца
В Киеве задержали экс-бойца добробата с двумя гранатометамиВ Киеве задержали экс-бойца добробата с двумя гранатометами
Украина отказала РоSSии в выдаче экс-бойца "Азова" Гии ЦерцвадзеУкраина отказала РоSSии в выдаче экс-бойца "Азова" Гии Церцвадзе
Иван Дорн о скандале вокруг его интервью: Мои слова используют против меняИван Дорн о скандале вокруг его интервью: Мои слова используют против меня
В СБУ дали первый комментарий по поводу смерти террориста ГивиВ СБУ дали первый комментарий по поводу смерти террориста Гиви
В Нацгвардии дали комментарий по факту задержания медсестры в оккупированном ДонецкеВ Нацгвардии дали комментарий по факту задержания медсестры в оккупированном Донецке
Последние новости
Подгружаем последние новости