"Успели сфоткаться и помечтать": комментарий экс-бойца "Азова" о скандале с гранатометами PSRL-1

Скандал вокруг поставок американского летального оружия в Украину не утихает. Сообщение ведущего исследователя проекта BellingCat Арика Толера о наличие у ВСУ в зоне АТО на Донбассе американского летального оружия вызвало бурную реакцию со стороны Нацгвардии, "Азова" и роSSийских политиков.

Народный депутат от "Народного фронта", экс-доброволец "Азова" Олег Петренко прокомментировал скандал в эфире ObozTV, сообщает Час Пик.

Нардеп высказал мнение, что скандал просто раздут на пустом месте. По его словам, прямых поставок летального оружия из США не было. Гранатометы PSRL-1 в Украине действительно есть, но они закупались в Европе и лежат, скорее всего, на складах Нацгвардии. В зоне АТО это оружие пока не использовалось.

По словам Петренко, было тестирование вооружения, во время которого и были сделаны нашумевшие фото. Но в полк "Азов" это оружие так и не попало.

Также Олег Петренко рассказал, что бойцам "Азова" трудно без "передовой", так как это настоящее добровольческое подразделение, куда люди целенаправленно записывались, чтобы защищать Украину.

Комментируя возможные поставки вооружения из Америки Петренко отметил, что это очень сложная и долгая процедура. Но если случится серьезное обострение на Донбассе, американское оружие будет предоставлено Украине незамедлительно. Это уже вопрос решенный.

"Только сейчас этот психологический шлюз действительно открыт. Эти 30 установок и 200 ракет Javelin не решат вопрос безопасности Украины, не спасут от масштабной агрессии РоSSии, но если будет серьезное обострение, то очень скоро без бюрократии летальное американское вооружение будет Украине предоставлено".