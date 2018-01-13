РоSSия развернула в Крыму очередной зенитно-ракетный комплекс С-400

ЗРК расположили вблизи Севастополя.

РоSSия развернула в Крыму очередной зенитно-ракетный комплекс С-400
Ракетно-зенитый комплект С-400 *Триумф*
Фото: pakistantoday.com.pk

В аннексированом Россией Крыму вблизи Севастополя развернули второй дивизион роSSийских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". О выходе на боевое дежурство еще одного дивизиона новейших роSSийских ЗРК в Крыму сообщили в субботу, 13 января, в командовании четвертой армии роSSийских военно-воздушных и противовоздушных сил, передает информагентство "Интерфакс".

Комплекс будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с материковой Украиной. В Кремле заявили, что на такой шаг их подтолкнула «диверсионная деятельность на роSSийско-украинской границе». По замыслу, эти ЗРК должны защищать не только территорию аннексированного полуострова, но и значительную часть Краснодарского края.

РоSSияне развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности, начав обнаружение и отслеживание целей. Отмечается, что время развертывания комплекса в боевое положение составляет менее пяти минут.

С-400 - роSSийская зенитно-ракетная система большой и средней дальности. Система способна на дальности до 400 километров поражать аэродинамические цели, а также баллистические цели на дальности до 60 километров. Максимальная скорость цели, которую может перехватить система, - 4,8 километра в секунду.

Напомним, первый дивизион системы противовоздушной обороны С-400 "Триумф" поступил на вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольской-Феодосийского полка в 2016 году. В начале 2017 он заступил на боевое дежурство.


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