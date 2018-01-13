Суд не выпустил Ефремова из-под стражи
Старобельский районный суд Луганской области продлил до 12 марта включительно содержание под стражей бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.
Об этом сообщил председательствующий судья Александр Пелых на заседании 12 января, передают «
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры, которое рассматривал 11-12 января.
При этом защита подсудимого просила отпустить его из-под стражи.
В свою очередь суд счел, что Ефремов, находясь на свободе, может скрываться от следствия и угрожать свидетелям, к трем из которых уже применены дополнительные меры безопасности.
Защита апеллировала к длительному нахождению под стражей подсудимого (более 1,5 года) и безосновательности обвинений Ефремова в нарушении территориальной целостности Украины при незавершенности процесса демаркации границы с Россией.
Суд, однако, отмел доводы защиты.
Процесс находится на стадии допроса свидетелей.
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