Должность посла Украины вакантна в 17 странах

Самое длинное время - 9 лет - украинского представителя нет в Эфиопии.

Должность посла Украины вакантна в 17 странах
Фото: Макс Требухов

Министерство иностранных дел констатирует, что по состоянию на январь 2018 года у Украины нет послов в 17 иностранных государствах. Об этом говорится в ответе МИДа на запрос Украинских новостей.В частности, еще с мая 2009 года у Украины нет посла в Эфиопии. С августа 2013 года вакантна должность посла в Казахстане. С апреля 2014 года не назначен посол Украины в Швейцарии, с мая - в Дании и Черногории, с июня - на Кубе, а с июля - в Алжире. С августа 2015 года остаются вакантными должности послов в Ирландии и Армении.

Последний посол Украины в РоSSии Владимир Ельченко был уволен Президентом Петром Порошенко в декабре 2015 года.

В прошлом году освободились должности послов в Греции, Латвии, Перу, Хорватии, Кыргызстане, Эстонии и Южно-Африканской Республике.

Послы в иностранных государствах назначаются и увольняются Президентом по представлению министра иностранных дел, а соответствующие указы главы государства скрепляются подписями премьер-министра и министра иностранных дел.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что процедура назначения послов является длительной, поскольку требует подбора кандидатуры, согласования главой государства, ожидания агремана принимающей стороны и подготовку указа Президента.

Напомним, ранее дипломатов при приеме на службу обязали проходить осмотр у психиатра.


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