Канада ввела новые санкции против КНДР

Канада ввела новые санкции против КНДР?

Канада ужесточила санкции против Северной Кореи

Об этом сообщает пресс-служба канадского МИД.

Власти Канады запретили своим гражданам предоставлять финансовые услуги КНДР и ее гражданам, а также арестовали имущество и денежные активы Северной Кореи на своей территории. 

Кроме того, Канада запретила регулярное транспортное сообщение и транзит самолетов и кораблей КНДР через свою территорию.

Напомним, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что готов жить под санкциями сто лет.




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