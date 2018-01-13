Канада ввела новые санкции против КНДР?

Канада ужесточила санкции против Северной Кореи

Об этом сообщает пресс-служба канадского МИД .

Власти Канады запретили своим гражданам предоставлять финансовые услуги КНДР и ее гражданам, а также арестовали имущество и денежные активы Северной Кореи на своей территории.

Кроме того, Канада запретила регулярное транспортное сообщение и транзит самолетов и кораблей КНДР через свою территорию.

Напомним, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что готов жить под санкциями сто лет.