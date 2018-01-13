Через визиты в оккупированный Крым за год в Украину не пустили 1,5 тыс. иностранцев

Въезд на территорию оккупированного Крыма через закрытые правительством Украины пункты пропуска предусматривает уголовную и административную ответственность.

Фото: investigator.org.ua

По фактам визитов на территорию аннексированного Крыма принято почти 1,5 тыс. решений о запрете въезда иностранным гражданам, среди которых - более 100 артистов и деятелей культуры. Об этом 13 января сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По данным ведомства, в течение 2017 составлено почти 2,3 тыс. админпротоколов за ст.204-2 КУоАП за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

С начала года правила пересечения границы с Крымом нарушили 30 человек.

"Одна из нарушителей - гражданка РФ . Ее остановили 12 января в аэропорту" Киев ". Она планировала попасть в Украину рейсом из Минска, однако во время пограничного контроля выяснилось, что женщина незаконно посещала территорию временно оккупированного Крыма. РоSSиянке запрещен въезд в Украину сроком на 3 года и отправлено обратным рейсом ", - сообщили в ГПСУ.

В ведомстве напомнили, что в случае нарушения иностранцами правил пересечения админграницы из АР Крым въезд в Украину им не разрешается и принимается решение о запрете въезда в Украину.

"Обращаем внимание граждан Украины и других государств, нарушение порядка въезда на территорию оккупированной АР Крым через закрытые правительством Украины пункты пропуска, в зависимости от обстоятельств, предусматривает уголовную (ст.332-1 УК Украины) и административную (ст. 204- 1 и ст. 204-2 КУоАП) ответственность ", - заявили в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее представительство президента в Крыму предложило закрыть КПВВ "Чаплинка"