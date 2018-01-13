Мадрид заявил, что Пучдемон не может управлять Каталонией из-за рубежа

Мадрид заявил, что Пучдемон не может управлять Каталонией из-за рубежа

Испанское правительство в пятницу отвергло возможность того, что отстраненный лидер Каталонии Карлес Пучдемон может управлять регионом, находясь в Бельгии.

Об этом сообщает Reuters.

Каталонские сепаратисты в среду договорились переизбрать Карлеса Пучдемона на пост президента Женералитата (правительства региона) в конце этого месяца. В частности, рассматривают возможность, что Пучдемон может принести присягу через видеосвязь.

"Парламентские правила очень четкие. Они не рассматривают возможность (парламентского) присутствия, которое не является персональным", - заявил представитель испанского правительства Индиго Мендез де Виго.

Он заявил, что намерение управлять регионом из-за рубежа является ошибочным и совершенно нереальным. "Это противоречит правилам и здравому смыслу", - добавил де Виго.

Карлес Пучдемон с октября прошлого года находится в Брюсселе из-за открытия уголовных дел в отношении него в Испании.

21 декабря в Каталонии состоялись досрочные выборы в региональный парламент. Партии, поддерживающие независимость автономии, сохранили абсолютное большинство.




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