В Замбии из-за протестов в районе распространения холеры задержали 55 человек

Люди недовольны мерами по борьбе с болезнью, которые продолжаются уже четыре месяца.

Фото: zik.ua

В Замбии в Каньями (западном пригороде столицы Лусаки), где зафиксирована вспышка холеры, произошли беспорядки, в результате которых полиция задержала 55 человек. Один полицейский ранен, сожжено несколько автомобилей. Об этом сообщает Синьхуа.

"Местные жители заблокировали дороги и жгли шины, случались стычки с полицейскими. Правоохранители применили слезоточивый газ для разгона людей и задержали 55 человек", - говорится в сообщении.

Люди недовольны мерами, которые правительство страны приняло для предотвращения распространения болезни. В частности, действует запрет на уличную торговлю, закрыты рынки, запрещины митинги. Эпидемия холеры вспыхнула в Замбии в октябре 2017 года.

Министр здравоохранения Замбии Читалу Чилуфия сообщил, что распространение эпидемии удалось сдержать, число новых случаев заражения сокращается.

По состоянию на 12 января общее количество заболевших холерой в Замбии составляет 3077 человек, 70 больных умерли.

Ранее Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам воздержаться от посещения столицы Замбии в связи со вспышкой холеры.

Напомним, летом в Йемене количество случаев холеры достигло 480 тысяч.