Бабенко называет обвинения во взятке в $500 тыс. "мыльным пузырем"

Депутат Одесского облсовета, которого подозревают в попытке дать $500 тыс. взятки, требует от НАБУ аудио и видео доказательств.

Бабенко называет обвинения во взятке в $500 тыс. "мыльным пузырем"
Олег Бабенко
Фото: Oleg BabenkoFacebook

Вероятный подозреваемый в попытке дать взятку детективам НАБУ в размере 500 тыс. долларов заявил, что он не причастен к преступлению и подозрение ему никто не вручал. Об этом депутат Одесского областного совета Олег Бабенко заявил на своей странице в Facebook.

"Информация, которая появилась в некоторых СМИ с подачи НАБУ о том, что я якобы причастен к предложению взятки 500 тыс. долларов за решение каких-то вопросов, связанных с "Краяном" является вымыслом, провокацией. Это ни что иное как мыльный пузырь который не имеет под собой реальных оснований ", - заявил он.

Он сообщил, что отвергает все обвинения в свой адрес и требует от НАБУ, "если у них есть честь и совесть", обнародовать аудио и видео с доказательствами, или извиниться.

"Также не соответствует действительности информация о том, что мне сообщили о подозрении. Обо всем, что происходит я узнал из СМИ. Подозрение мне никто не вручал", - отметил он.

Бабенко сказал, что в ближайшее время "вернется" в Киев и сам появится в НАБУ, поскольку, по его словам, он не является "выгодоприобретателем от коммерческих соглашений".

Напомним, 12 января детективы НАБУ совместно с работниками Генпрокуратуры Украины сообщили о подозрении действующему депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко и его предполагаемому сообщнику за предложение предоставить неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долларов сотруднику НАБУ. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу").

Олег Бабенко, которыйвходит во фракцию БПП "Солидарность", некоторое время возглавлял "Завод "Краян".

Напомним, в начале 2016 года здание в составе целостного имущественного комплекса госпредприятия "Завод "Краян" было продано за 4 млн грн, а в сентябре того же года его приобрела мэрия Одессы уже за 185 млн грн. Это дело детективы НАБУ начали расследовать в ноябре 2016 года. В декабре 2016 года бюро инициировало арест счетов ООО.


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