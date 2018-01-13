Саудовская Аравия разрешила женщинам старше 25 лет въезжать в страну без мужского сопровождения

Саудовская Аравия разрешила женщинам старше 25 лет въезжать в страну без мужского сопровождения

Саудовская Аравия разрешила женщинам старше 25 лет въезжать в страну по туристическим визам без сопровождения мужчин.

Об этом сообщает Arab News.

Туристические визы будут одноразовыми, со сроком действия до 30 дней. Они не будут зависеть от других типов виз - рабочих, паломнических и тому подобное.

Начало выдачи таких виз будет объявлено к апрелю 2018 года.

По словам представителя комиссии по туризму и национальному наследию аль-Мубарака, решение правительства поможет развитию туризма в Саудовской Аравии и позволит женщинам из других стран больше узнать о культуре страны.

При этом женщины младше 25 все еще не смогут въезжать в страну без сопровождения мужчины.

Напомним, ранее сообщалось, в Саудовской Аравии задержаны 11 принцев после того, как они собрались в королевском дворце Каср аль-Хокм для протеста против мер жесткой экономии, введенных указом короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.




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