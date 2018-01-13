Луценко назвал ошибкой "дискуссию с НАБУ"

Генеральный прокурор Юрий Луценко своим главным достижением на посту назвал «слом старой командной вертикально ориентированной карательной системы», процесс над Януковичем, а конфликт с НАБУ он считает ошибкой.

«На сегодняшний день представить себе ситуацию, когда генеральный прокурор, или заместитель, или областной прокурор дает команду уничтожить бизнес или политика, и это выполняется через внутреннюю структуру постсоветского монстра, невозможно. Почему? На сегодняшний день ни я, ни мои заместители не могут никого ни снять, ни назначить», — заявил Луценко в комментарии « Новому веремени «.

Среди достижений генпрокурор также назвал отмену права прокуратуры выполнять функции следствия, сокращение аппарата ГПУ на четверть, повышение зарплаты вдвое и заполнение большинства вакансий в местных прокуратурах новыми кадрами «из-за системы».

Еще одним собственным достижением Луценко считает процесс над беглым экс-президентом Виктором Януковичем по обвинению в государственной измене. Также чрезвычайно важным он называет «то, что до 80% дел Майдана являются доказанными», а 240 прямых исполнителей убийств или насилия на Майдане против демонстрантов находятся под судом. В то же время генпрокурор признал, что заказчики этих преступлений, «среднее и высшее звено», скрываются в РоSSии.

К достижениям ГПУ он также отнес то, что его ведомство находит «юридически выписанные возможности подставить плечо в деятельности НАБУ», однако назвал ошибкой то, что «дал себя втянуть в дискуссии с НАБУ».

«Не я был инициатором, но должен признать, что публичные громкие споры принесли вред всей системе. К счастью, недавно Артем Сытник был в этом кабинете, и он признал это, и я признал это. Сейчас мы стараемся найти общее в нашем разном видении законодательства. Я не могу молчать, когда вижу нарушения закона, но, с другой стороны, можно это делать очень громко или не очень громко. Думаю, очень громко было хоть и спровоцировано, но ошибкой», — сказал Луценко.

По словам генпрокурора, в течение года сотруднечества с НАБУ «мы не только задержали более 9 тыс. коррупционеров, не только передали около 3 тыс. дел в суды, но и получили 1,5 тыс. приговоров».