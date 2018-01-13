Бывший сотрудник Госдепа рассказал о просьбах россиян помочь им избежать санкций США
РоSSийские бизнесмены стали обращаться к бывшим сотрудникам Госдепартамента и Минфина США, которые имеют опыт в санкционных вопросах, с просьбой помочь им не попасть в «кремлевский доклад» и под персональные санкции.
Об этом Bloomberg заявил бывший сотрудник Госдепа Дэн Фрид.
«Кремлевским докладом» называют список россиян, приближенных к президенту Владимиру Путину, который Минфин США должен до 29 января представить Конгрессу. По словам Фрида, который с 2013 года был координатором санкционной политики Госдепа, сам он такие просьбы отклонял. Некоторые россияне отправляли посредников в Вашингтон, чтобы избежать включения в этот список, рассказал агентству еще один собеседник, к которому поступало такое обращение.
Некоторые россияне, которые считают себя кандидатами на включение в «кремлевский доклад», уже провели «стресс-тесты», изучая возможные последствия, рассказали два информированных источника Bloomberg. Другие избавляются от активов в юрисдикции США, говорят американские советники этих бизнесменов.
Минфин обязан представить Конгрессу перечень приближенных к Путину россиян в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций», который президент США Дональд Трамп подписал в августе. Включение в перечень не означает, что в отношении этих людей непременно будут введены санкции, отмечает Bloomberg. Список может быть частично засекречен.
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