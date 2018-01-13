ГПУ и НАБУ разыскивают депутата Одесского облсовета
Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины разыскивает подозреваемых в попытке дать взятку детективу НАБУ в Одесской области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.
«Сейчас принимаются все необходимые меры по установлению местонахождения подозреваемых, проводятся обыски по месту регистрации и возможного местонахождения подозреваемых с целью вручения им ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку последние уклоняются от следствия. В случае неустановления местонахождения подозреваемых и неявки к следователю Генеральной прокуратуры Украины последние будут объявлены в государственный и международный розыск», – сообщили правоохранители.
Речь идет о подозрении одному из депутатов Одесского областного совета и его сообщнику.
Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передала в Генеральную прокуратуру уголовное производство о безосновательной выдаче чиновниками Министерства внутренних дел гражданским лицам наградного оружия.
Ранее статистику вручения "наградных" пистолетов, автоматов и пулеметов, которая, получается, велась в МВД, публиковал в социальной сети Facebook сам Арсен Аваков. По его словам, за 2014-2016 годы он собственноручно вручил 1 322 "ствола", лишь около 100 из которых достались гражданским лицам.
По подсчетам журналистов, скорость раздачи оружия министром составила по 32 "ствола" в месяц.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
13.01.2018 05:32