ГПУ и НАБУ разыскивают депутата Одесского облсовета

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины разыскивает подозреваемых в попытке дать взятку детективу НАБУ в Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

«Сейчас принимаются все необходимые меры по установлению местонахождения подозреваемых, проводятся обыски по месту регистрации и возможного местонахождения подозреваемых с целью вручения им ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку последние уклоняются от следствия. В случае неустановления местонахождения подозреваемых и неявки к следователю Генеральной прокуратуры Украины последние будут объявлены в государственный и международный розыск», – сообщили правоохранители.

Речь идет о подозрении одному из депутатов Одесского областного совета и его сообщнику.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передала в Генеральную прокуратуру уголовное производство о безосновательной выдаче чиновниками Министерства внутренних дел гражданским лицам наградного оружия.

Ранее статистику вручения "наградных" пистолетов, автоматов и пулеметов, которая, получается, велась в МВД , публиковал в социальной сети Facebook сам Арсен Аваков. По его словам, за 2014-2016 годы он собственноручно вручил 1 322 "ствола", лишь около 100 из которых достались гражданским лицам.

По подсчетам журналистов, скорость раздачи оружия министром составила по 32 "ствола" в месяц.