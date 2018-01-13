В МИД потребовали освободить крымскотатарского активиста Дегерменджи

Подконтрольный Кремлю суд в Симферополе продлил арест фигурантам "дела Веджие Кашка" на два месяца.

В МИД потребовали освободить крымскотатарского активиста Дегерменджи
Фото: facebook.com/Anton Naumlyuk

Министерство иностранных дел Украины требует освободить арестованного в аннексированном Россией Крыму крымскотатарского активиста Бекира Дегерменджи.

Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

"Состояние Дегерменджи критическое. Оккупант продолжает тихо убивать крымских татар. Выражаем протест РФ, требуем освобождения", - написала она в Twitter.

Стан Дегерменджі критичний. Окупант продовжує тихо вбивати крим татар. Висловлюємо протест РФ, вимагаємо звільнення https://t.co/mJgxjIcm5m

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 января 2018 г.

Адвокат Эдем Семедляев сообщил Крым.Реалии, что арестованный в Крыму крымскотатарский активист Бекир Дегерменджи не может находиться в СИЗО из-за состояния здоровья. Адвокат назвал состояние здоровья своего подзащитного критическим и отметил, что суд в Крыму не учел соответствующие медицинские справки, которые подтверждают это.

12 января подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя продлил арест фигурантам "дела Веджие Кашка" на два месяца.

Напомним, Дегерменджи был задержан 23 ноября вместе с еще несколькими крымскотатарскими активистами по обвинению в вымогательстве 7 тысяч долларов у гражданина Турции Юсуфа Айтана.

Во время их задержания стало плохо ветерану национального движения крымских татар Веджие Кашке, она скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякамВ Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякам
Геращенко обнародовал подробности раскрытия убийства НоздровскойГеращенко обнародовал подробности раскрытия убийства Ноздровской
Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для объединения КореиЛидер КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для объединения Кореи
Стало известно, какие ракеты США дадут ВСУСтало известно, какие ракеты США дадут ВСУ
Хрущев заставил Украину взять Крым себе, - КравчукХрущев заставил Украину взять Крым себе, - Кравчук
Блок рекламы


Похожие новости
На охраняемой парковке в Киеве сожгли Mercedes G55 общественного активистаНа охраняемой парковке в Киеве сожгли Mercedes G55 общественного активиста
Собчак призвала освободить Олега Сенцова
На Корсике потребовали большей автономии от ФранцииНа Корсике потребовали большей автономии от Франции
В РоSSии тяжело ранили оппозиционного активиста, который высказывался в поддержку УкраиныВ РоSSии тяжело ранили оппозиционного активиста, который высказывался в поддержку Украины
От Луценко потребовали «поймать большую рыбу» в «Радикальной партии»От Луценко потребовали «поймать большую рыбу» в «Радикальной партии»
В Румынии правящая партия предложила освободить чиновников от уголовной ответственности за коррупциюВ Румынии правящая партия предложила освободить чиновников от уголовной ответственности за коррупцию
Из плена боевиков "ЛНР" удалось освободить футбольных ультрас луганской "Зари"Из плена боевиков "ЛНР" удалось освободить футбольных ультрас луганской "Зари"
Суд скостил срок "отцу ХНР" и постановил его освободитьСуд скостил срок "отцу ХНР" и постановил его освободить
Крымский татарин Дегерменджи из СИЗО Симферополя попал в реанимациюКрымский татарин Дегерменджи из СИЗО Симферополя попал в реанимацию
Суд в Крыму осудил активиста в его отсутствиеСуд в Крыму осудил активиста в его отсутствие
Последние новости
Подгружаем последние новости