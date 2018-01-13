В МИД потребовали освободить крымскотатарского активиста Дегерменджи

Подконтрольный Кремлю суд в Симферополе продлил арест фигурантам "дела Веджие Кашка" на два месяца.

Фото: facebook.com/Anton Naumlyuk

Министерство иностранных дел Украины требует освободить арестованного в аннексированном Россией Крыму крымскотатарского активиста Бекира Дегерменджи.

Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

"Состояние Дегерменджи критическое. Оккупант продолжает тихо убивать крымских татар. Выражаем протест РФ , требуем освобождения", - написала она в Twitter .

Стан Дегерменджі критичний. Окупант продовжує тихо вбивати крим татар. Висловлюємо протест РФ , вимагаємо звільнення https://t.co/mJgxjIcm5m — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 января 2018 г.

Адвокат Эдем Семедляев сообщил Крым.Реалии, что арестованный в Крыму крымскотатарский активист Бекир Дегерменджи не может находиться в СИЗО из-за состояния здоровья. Адвокат назвал состояние здоровья своего подзащитного критическим и отметил, что суд в Крыму не учел соответствующие медицинские справки, которые подтверждают это.

12 января подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя продлил арест фигурантам "дела Веджие Кашка" на два месяца.

Напомним, Дегерменджи был задержан 23 ноября вместе с еще несколькими крымскотатарскими активистами по обвинению в вымогательстве 7 тысяч долларов у гражданина Турции Юсуфа Айтана.

Во время их задержания стало плохо ветерану национального движения крымских татар Веджие Кашке, она скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.