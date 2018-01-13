Во Львове на взятке в 370 долларов попался доцент университета – полиция

Во Львове на взятке в 370 долларов попался доцент университета – полиция

Во Львовской области зафиксировали схему систематического получения неправомерной выгоды доцентом одного из местных университетов.

Об этом сообщили в пресс-службе львовской полиции.

Преподаватель требовал 370 долларов США от студента университета за содействие в подготовке и защите дипломной работы, а также в успешной сдаче экзамена.

"Правоохранители задержали взяточника 11 января в собственном кабинете при получении оговоренной суммы неправомерной выгоды", – сообщает львовская полиция.

Во время санкционированного обыска в рабочем кабинете доцента полицейские обнаружили и изъяли еще 21 тыс. гривен и 600 долларов, а также списки студентов с отметками о количестве полученных от них средств за успешную сдачу экзаменов.

Злоумышленник был задержан. Вскоре суд изберет для задержанного меру пресечения, решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности

Напомним, во Львовской области на преступной схеме "дополнительного заработка" погорел заместитель главы одного из горсоветов области.

Как оказалось, заместитель мэра требовал денежное вознаграждение за помощь в установке и деятельности двух пунктов обмена валюты.

Ранее сообщалось, что Одесской области бывший чиновник Главного управления Государственной миграционной службы признан виновным в получении неправомерной выгоды.

Бывший работник миграционной службы признан виновным в неоднократном получении от предпринимателя взяток в Киевском районе Одессы.

Чиновник ежемесячно получал от владельца фирмы взяткиза непривлечение к административной ответственности, а точнее за неналожение штрафа за нарушение порядка трудоустройства на предприятии гражданина другой страны без необходимых документов.




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