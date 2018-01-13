Противостояние в Украине на религиозной основе: очередная деструктивная «раскачка» Кремля

Сегодня мы видим, как Кремль пытается использовать энергию ненависти украинцев в своих интересах и перенаправить ее с себя на украинскую власть и внутрь общества – расколоть по всевозможным линиям. Если заставить самих украинцев ненавидеть друг друга – это ослабит Украину в противостоянии роSSийской агрессии. Сначала морально, а затем и физически.

В условиях, когда вооруженная и информационная агрессия Кремля в отношении Украины, а также попытки расшатать внутреннюю социально-политическую ситуацию, оказались малоэффективными, Москва, нельзя сказать, что неожиданно, начала действовать и на религиозном поле, элементом этой технологии стали сообщения и нагнетания истерики в информационном поле со стороны роSSийских пропагандистов и «пятой колоны» в Украине о «тотальной религиозной войне» в Украине, а именно о притеснениях и угрозах в адрес Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), а также расколе в украинском обществе.

Церковь как инструмент

Религия всегда была весьма эффективным инструментом управления массами теми или иными режимами. Манипуляция духовными чувствами и верой, становилась основным элементом в направлении людской энергии по выгодному власти вектору движения.

Не исключением был даже СССР , изначально боровшийся с религией, а после поставивший её себе во служение, сделав, по сути, филиалом КГБ. По тем же стопам пошла и РФ , дополнив общую концепцию силового блока в рясах еще и жуткой смесью пропагандистского православия и социалистического абсолютизма.

То, что сегодня называется РПЦ сильно отличается от той русской церкви, что была в царские времена. Всё, что мы видим сейчас – проект Иосифа Джугашвили (Сталина).

В 1943 году по приказу Сталина был организован архиерейский собор, чтобы назначить своего митрополита – Сергия (Страгородского). Сталину так нужна была подконтрольная ему церковь, что он за несколько дней самолётами доставил архиереев со всех концов Советского Союза, некоторых даже освободили из тюрем – на время собора, конечно. Всё происходило поистине «большевистскими темпами».

А дальше — просто: всю вертикаль РПЦ (МП) наводнили представители государственной безопасности. Затем стали исходить распоряжения следующего содержания: «Выяснить характер отдельных епископов, викариев, поощряя их желаниям и замыслам. Вербовать осведомителей по духовенству предлагается после некоторого знакомства с духовным миром и выяснением подробных черт характера по каждому служителю культа в отдельности».

Прошло время и сейчас можно с полной уверенностью сказать, интеграция РПЦ и НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ — факт признанный, что в Москве теперь называют слиянием «патриарших духоведов с лубянскими деловарами».

В совсем недавнем прошлом роSSийский журналист Андрей Солдатов отметил этот факт: «Православная церковь, в советские времена подвергавшаяся гонениям со стороны КГБ, сегодня очень близка с чекистами — путинцами. Это объясняется схожестью понимания идеи уникальности РоSSии, концепции «Москва — третий Рим» с представлением о том, что РоSSия со всех сторон окружена врагами, а если не окружена, то мы их создадим сами».

С приходом в 2000 году к власти Путина и с уходом из жизни Патриарха Алексия ІІ, РПЦ еще усерднее и с «комсомольским задором» начала интеграцию в неприсущие для церкви процессы, активно налаживая взаимовыгодное сотрудничество с ФСБ РФ .

В 2011 году Патриарх РПЦ МП Кирилл (Гундяев), поздравляя директора ФСБ РФ — генерала армии Александра Бортникова по случаю 60-летия со дня его рождения отметил: «Отрадно, что Вы уделяете особое внимание вопросам духовно-нравственного характера при организации деятельности Ваших сотрудников. Убежден, что конструктивное соработничество Русской Православной Церкви и Федеральной службы будет только способствовать на благо интересов РоSSии».

Так о каком духовно-нравственном характере говорит Кирилл? Ведь сегодня ФСБ, пользующаяся неограниченной свободой в своих деяниях, ввела новые правила игры. Она использует очень жестокие, а иногда просто бесчеловечные методы — похищения, убийства и теракты. Или во имя мнимого блага РоSSии, а вернее только блага и величия Владимира Путина и его окружения, ничего запрещенного нет? Видно, что нет! Поэтому союз ФСБ-РПЦ только процветает.

То, что РПЦ уже филиал Лубянки и инструмент русской экспансии и реваншизма, до 2014 года отмечали даже некоторые роSSийские СМИ , которые, правда, потом подались гонениям и очень быстро закрылись.

Союз ФСБ-РПЦ построен на новой выдуманной советско-роSSийской традиции, совсем немного скорректированной после распада Союза. Гундяев стал патриархом Москвы и всего бывшего СССР . Он обслуживает современную роSSийскую власть по духовному ведомству.

Кроме того, Гундяев продвигает одну историческую концепцию, очень хорошую и приемлемую, но только для граждан с советским мышлением и менталитетом, а сращивание государственной и церковной власти РоSSии привели к тому, что Кремль, ФСБ и РПЦ действуют как единый организм, реализуя совместный геополитический проект на постсоветском пространстве под названием «русский мир».

Зачем мы вам всё это рассказываем? А чтобы легче было понять: те действия, что ныне совершает Кремль по отношению к Украине.

Религиозный фактор

Если в начале военной кампании Кремль делал упор на вооружённую и информационную компоненту, то затем, осознав ничтожность своих действий по этим направлениям, Москва сосредоточила свои усилия на разжигании языковых, национальных, этнических, религиозных споров.

Как сказал глава Информационного управления Киевской патриархии, архиепископ Евстратий Зоря, «определенные языковые, национальные, региональные, социальные, политические линии противостояния имеются в любой стране, они есть и в Украине. Но, к огорчению агрессора, явно не достигают того деструктивного уровня, к которому он стремится. Поэтому в каждую щель, в каждую трещину он пытается вбивать клин, расширять ее. И в этом деле враг не может обойти противоречия между конфессиями и между религиями».

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) является, наряду с отдельными СМИ в Украине, очевидным инструментом гибридной войны, что ведёт РоSSия против нашего государства. Именно через неё, изначально проповедовалась идея русского мира, одним из авторов которой является действующий патриарх РПЦ – Кирилл (Гундяев).

На каком-то этапе в Кремле осознали, что на территории Украины можно дополнительно создать еще одну внутреннюю болевую точку — самый что ни на есть религиозный конфликт. Главное в этой ситуации было спровоцировать кровопролитие, но этот план пока им не удалось воплотить в жизнь, и будем надеется, что и не удастся.

В недалеком прошлом, а именно в 2016 году УПЦ (МП), конечно же, не без участия представителей роSSийских спецслужб, уже организовали одно провокационное мероприятие, так называемый крестный ход: когда из двух точек – Тернополя и Донецка – двинули колонны прихожан УПЦ (МП) в сторону Киева .

Тогда украинские спецслужбы заранее предупреждали, что указанные действия призваны дестабилизировать ситуацию в Украине. «С их помощью (ред. – криминальных группировок и агентуры роSSийских спецслужб) планируют организовать столкновения вблизи культовых сооружений, а также мест массового скопления верующих. Особое внимание будет уделяться информационно-психологическому воздействию на украинское население за счет негативного освещения событий в роSSийских СМИ », — указывал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

На этой акции, которая прошла в столице 25 июля 2016 года, можно было заметить огромное количество людей крепкого телосложения, которых уж точно нельзя было назвать прихожанами. По ходу шествия присутствовали и те, кто раздавал георгиевские ленточки – запрещённый в Украине символ; кто-то нёс портреты Николая II, сознательно провоцируя «оппонентов».

Очевидно, было одно: всё это готовилось лишь с одной целью – спровоцировать иные группы, не участвовавшие в шествии, на силовые провокации. При этом важны были жертвы – и среди священников, и среди обычных прихожан, что в дальнейшем имело бы соответствующее информационное сопровождение и резонанс.

Москва делала ставку здесь отнюдь не на рядового украинского гражданина, а на украинские националистические организации, пытаясь возбудить среди тех внутренний протест, что должен был перерасти в явный, физический.

У них практически это получилось, ведь за день до того, как колона достигла Киева , активисты ОУН пытались установить на Житомирской трассе палатки, чтобы переждать ночь и встретить «крестный ход» УПЦ (МП).

Тогда украинские силовики сработали довольно эффективно, сорвав планы кремлёвских спецслужб запустить «маховик», — потасовок удалось избежать.

Чистая работа правоохранителей позволила нивелировать идею «крестного хода» как таковую: ведь уже на следующий год вместо десятков тысяч в столицу приехало лишь несколько тысяч человек со всей Украины.

По шаблонам

Теперь вот УПЦ (МП) опять провоцирует новый религиозный конфликт. И снова они побуждают украинских националистов к радикальным действиям.

Как оказалось, вызвать подобное очень просто: отказаться отпевать погибшего ребёнка в одной из церквей в Запорожье по причине установления факта его крещения в УПЦ (Киевского патриархата).

Далее можно не рассказывать, что активисты, представляющие националистический блок (различные его структуры), ринулись в Запорожье, Днепре и в Киеве проводить акции по блокированию УПЦ (МП), в Одесской области провокаторы под видом националистов начали громить храмы.

Апофеозом всех этих событий стал митинг группы «С-14» под стенами Киево-Печерской Лавры 8 января текущего года.

Представители этой структуры подошли к Лавре с плакатом «ФСБ, прочь из Лавры!». Они обвинили руководство церкви в отказе отпевать усопших, крещёных не в церкви УПЦ (МП) — речь шла в первую очередь о воинах АТО – очень болезненная и животрепещущая тема для патриотически-настроенной части украинского общества. Далее послышались, как уже упоминалось, обвинения о сокрытии в стенах монастыря «титушек», сепаратистов и т.д.

На это роSSийские спецслужбы и рассчитывали: к протестующим сразу вышел небезызвестный митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, известный своей любовью к дорогим автомобилям. Завязался спор, небольшая потасовка, что частично была спровоцирована выкриками уже подготовленных священников/прихожан – «оборотней»: «Национальная гвардия убивает людей на Донбассе!».

Понятно, что всё было тщательно подготовлено: возле Лавры уже находились представители роSSийских пропагандистских СМИ – снимающие и отписывающие, а также ярые провокаторы, что подталкивали протестующих на более радикальные действия. Всё это помогло Москве, во всяком случае, пока создать телевизионную картинку видимости дестабилизационных процессов внутри Украины.

Сразу после того как «С-14» пригрозила продолжить блокировать Киево-Печерскую Лавру прозвучало заявление боевика «ЛНР» и так называемого атамана «Верного казачества» Алексея Селиванова. Он пригрозил ввести в Киев фейковую армию «Новороссии» в случае захвата националистами монастыря.

«Вот когда в Киеве власть рухнет и начнется война всех против всех — тогда наци имеют шанс захватить на какое-то время лавру… Но такая дестабилизация долго не продлится, потому что тогда в Киев придем мы. Те, кого эти наци-активисты так громко вспоминают на своих митингах», — сказал Селиванов.

Напомним, что группа «С-14» обвиняла руководство УПЦ (МП) в сокрытии на своей территории террористов из того самого движения «Верное казачество». Странное совпадение.

Кстати, сам по себе Селиванов – довольно интересный персонаж. Ещё в июле 2014 года СБУ начала против Селиванова расследование, подозревая того в финансировании терроризма в Украине.

Тогда бывший глава СБУ Валентин Наливайченко сообщал: «Финансирование происходило с помощью и роSSийских банковских учреждений, и бывших должностных лиц, которые были на достаточно высоких должностях в Министерстве обороны Украины, одним из бывших помощников бывшего министра… Его фамилия Селиванов. Эти деньги, которые разворовывались в Министерстве обороны на тендерах, в том числе были привлечены для финансирования сепаратизма и терроризма».

Здесь подразумевается бывший министр обороны Павел Лебедев – человек, уничтоживший украинскую армию по указке Кремля. Как раз его-то помощником и был Селиванов.

Кстати, как уведомлял экс-глава СБУ , финансирование также Селиванов получал и через Международный институт прессы, который возглавляет роSSийский пропагандист Дмитрий Киселев.

Всё это указывает на то, что Москва заранее готовила очередные акции, направленные на внесение религиозного раскола внутри украинского общества. Ведь всем очевидно, что, в отличие от того же военного конфликта, религиозный конфликт нельзя остановить (и это доказывает исторический опыт) молниеносно, при помощи силы.

В случае с Украиной такое развитие ситуации вообще недопустимо, так как подобный сценарий ослабит государство – оно станет подвержено диверсиям, атакам; дестабилизируется ситуация на фронте. В общем, всё это может сделать нас лёгкой добычей для РоSSии.

Именно поэтому лидерам националистических организаций, следует анализировать лучше события перед тем, как организовывать акции, которые, несмотря на быть может, изначально благие намерения участников протеста, будут использованы Кремлём для расшатывания ситуации внутри страны.

РоSSийские спецслужбы очень любят старый чекистский метод, так называемый «молот и наковальня». Теперь именно УПЦ МП, в виде «наковальни», становится одним из участников кампании, а вернее очередной попытки по дестабилизации внутренней ситуации в Украине. А в виде «молота», спецслужбы РФ активно используют «пятую колону» Кремля в Украине, насыщенные агентурой влияния и всевозможными разовыми/многоразовыми провокаторами украинские националистические и радикальные организации, а также создавая различные «фейкововые» патриотические структуры.

Между тем если возвращаться к этой ситуации, что произошла у стен Киево-Печерской Лавры, то сразу напрашивается аналогия с событиями февраля 2014 года, когда в день побега Януковича организовывали мнимый захват Лавры. Тогда, роSSийские СМИ заявили о том, что «Лавру захватили» и призывали: «Путин, введи войска». В этот раз что-то подобное исполнил Селиванов.

Ведь на самом-то деле абсолютно неважно, что отстаивали представители националистических организаций. Главное – то, что среди той толпы активистов и обычных зевак, могли находиться (по другую сторону от священников) также представители роSSийских спецслужб, которые также, вероятно, скандировали: «ФСБ, прочь из Лавры!».

Важно в этой ситуации понять одно: Кремль всеми силами пытается разделить украинское общество по языковому, национальному, вот уже и по религиозному принципу. Для Москвы важно сместить акценты от роSSийской агрессии против Украины и показать именно внутренний конфликт в нашей стране, над чем уже более трех лет бьются, как роSSийские пропагандисты, так и спецслужбы.

При этом, активизируя сценарий раскола украинского общества, дестабилизации социальной и внутренней политической ситуации в Украине, россияне параллельно создают предпосылки для дискредитации нашей страны на международной арене.

Потому что, как пишет политолог Кирилл Сазонов: «Если в борьбе с «зеленым змием», как правило, побеждал именно сам змий, то нет ничего удивительного, что от борьбы активистов с Московским патриархатом выиграет именно Московский патриархат. Неудобство от акций протеста в Запорожье, Днепре и даже в Киеве легко перекроет возможность говорить о гонениях на церковь. Это очень серьезный козырь для правильного позиционирования перед Западом. Где трепетно относятся к любым ущемлениям прав национальных или религиозных групп, не особо вдаваясь в реальную ситуацию».

Ведь «красочная картинка» из Украины для роSSийского электората перед выборами президента РФ – это одно, а план по принуждению целого государства, который до сих пор лежит на столе у Путина, — совершенно иное.

В Кремле знают: если удастся фрагментировать украинское общество, они смогут усилить свои позиции в этой гибридной войне.

Поэтому, гражданам нельзя подаваться на провокации, которые могут привести к усугублению конфликта и перехода в стадию «неконтролируемого хаоса», а сохранять светлый разум, а также самое главное веру – веру в Украину и победу.