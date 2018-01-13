В армии отрицают, что начали подготовку операторов Javelin
В Украине не идет подготовка операторов американских противотанковых комплексов последнего поколения Javelin.
Об этом LIGA.net сообщил и.о. пресс-секретаря Национальной академии Сухопутных войск ВСУ Антон Миронович.
«Мое командование не подтверждает информацию, что будет начата подготовка операторов с 15 января», — сказал он.
По словам представителя военной академии, пока что в Украине нет таких систем вооружений.
В то же время, Миронович уточнил, что «если поступит приказ», специалисты сразу начнут соответствующую работу по подготовке военных.
В пресс-службе Генштаба также не подтвердили LIGA.net информацию о подготовке операторов ПТРК Javelin. В то же время, по информации некоторых СМИ, ВСУ якобы начнут готовить бойцов, которые смогут управляться с «Джавелинами», с 15 января на базе Нацакадемии Сухопутных войск во Львове.
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Политика
13.01.2018 04:43