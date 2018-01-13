В армии отрицают, что начали подготовку операторов Javelin

В Украине не идет подготовка операторов американских противотанковых комплексов последнего поколения Javelin.

Об этом LIGA.net сообщил и.о. пресс-секретаря Национальной академии Сухопутных войск ВСУ Антон Миронович.

«Мое командование не подтверждает информацию, что будет начата подготовка операторов с 15 января», — сказал он.

По словам представителя военной академии, пока что в Украине нет таких систем вооружений.

В то же время, Миронович уточнил, что «если поступит приказ», специалисты сразу начнут соответствующую работу по подготовке военных.