Испания и Нидерланды исключили вариант поддержки «мягкого варианта» Brexit
Испания и Нидерланды не достигли согласия относительно того, каким образом Британия выходить из ЕС, отрицая таким образом информацию, которая привела к росту курса фунта стерлингов.
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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Нидерланды и Испания согласились работать вместе над поиском более мягких условий соглашения по Brexit, которые бы позволили Британии сохранить тесные связи с ЕС.
Министр финансов Испании встретился с новым голландским коллегой, но никакого соглашения не было достигнуто, сообщил пресс-секретарь Минфина Нидерландов Коэн Гелинк.
"Нет ничего нового. Уже известны позиции, которыми они обменивались ... На встрече обсуждалось то, что наши страны имеют тесные связи с Британией, и это в наших интересах. Это общеизвестный факт", - сказал Гелинк.
Министерство экономики Испании также опровергло информацию о поддержке мягкого Brexit.
Гелинк сказал, что Испания и Нидерланды поддерживают переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье.
Стоит отметить, что на сообщениях о поддержке Испанией и Нидерландами мягкого Brexit курс фунта стерлингов достиг максимума с 2016 года.
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13.01.2018 04:43