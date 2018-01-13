Испания и Нидерланды исключили вариант поддержки «мягкого варианта» Brexit

Испания и Нидерланды исключили вариант поддержки «мягкого варианта» Brexit

Испания и Нидерланды не достигли согласия относительно того, каким образом Британия выходить из ЕС, отрицая таким образом информацию, которая привела к росту курса фунта стерлингов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство финансов Нидерландов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Нидерланды и Испания согласились работать вместе над поиском более мягких условий соглашения по Brexit, которые бы позволили Британии сохранить тесные связи с ЕС.

Министр финансов Испании встретился с новым голландским коллегой, но никакого соглашения не было достигнуто, сообщил пресс-секретарь Минфина Нидерландов Коэн Гелинк.

"Нет ничего нового. Уже известны позиции, которыми они обменивались ... На встрече обсуждалось то, что наши страны имеют тесные связи с Британией, и это в наших интересах. Это общеизвестный факт", - сказал Гелинк.

Министерство экономики Испании также опровергло информацию о поддержке мягкого Brexit.

Гелинк сказал, что Испания и Нидерланды поддерживают переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье.

Стоит отметить, что на сообщениях о поддержке Испанией и Нидерландами мягкого Brexit курс фунта стерлингов достиг максимума с 2016 года.




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