У Меркель назвали очередные условия для ввода миротворцев на Донбасс
в вопросе установлении мира на востоке Украины.
Об этом заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт в пятницу на брифинге, сообщает собственный корреспондент
«Позиция федерального правительства, как, впрочем, в целом европейская позиция, известна, и она также подтверждена на европейском уровне», - сказал Зайберт, отвечая на вопрос, есть ли разногласия между канцлером и министром иностранных дел ФРГ, который на днях вновь заявил о том, что санкции следует снимать поэтапно, в знак поощрения РоSSии по мере улучшения ситуации на Донбассе.
«Сначала хотелось бы увидеть прогресс, и над этим прогрессом сейчас интенсивно работают», - сказал Зайберт. Он указал на то, что даже достигнутая накануне новогодних и рождественских праздников договоренность о перемирии не выполняется, ежедневно отмечается множество нарушений. «Сейчас это имеет решающее значение», - добавил он.
Говоря о введении миротворческой миссии ООН, на которое якобы согласилась РоSSия, Зайберт сказал: «Прежде всего, я должен отметить, что до сих пор не существует такой миссии «голубых шлемов». Она лишь тогда может быть полезна, когда поможет улучшить ситуацию для жителей восточной Украины, и если она поможет поддерживать мир. В этом смысле мы будем говорить об этом, а также участвовать в переговорах. Все остальное для меня темой не является».
Представитель канцлера также прокомментировал позицию правительства по поводу проекта «Северный поток 2», о чем тоже говорил Зигмар Габриэль в своей недавней речи. «Федеральное правительство по-прежнему убеждено, что расширение газопровода «Nord Stream» является предпринимательским решением участвующих компаний», - заявил он.
При этом Зайберт признал, что решение о предпринимательской деятельности «может повлиять на страны региона». Германия и другие члены ЕС заинтересованы в том, чтобы Украина продолжала играть роль транзитера газа, заверил Зайберт, отметив важность поиска взаимоприемлемого решения между Европейской комиссии, Россией и Украиной.
Напомним, существует три варианта размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе. При этом РФ настаивает, чтобы в миссии не было стран НАТО и "руководство" ОРДЛО стало субъектом диалога, на что не могут согласиться многие страны, в том числе и Польша. Об этом в интервью польским СМИ заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.
“Первый вариант предусматривает начало миротворческой операции, которая отрезала бы Донбасс от Украины. На эту концепцию, скорее всего, не согласится Киев, поскольку это приведет к длительному отсоединения восточных регионов от Украины”, - сообщил Ващиковский.
Второй сценарий, по его словам, заключается в организации работы миротворческой миссии на роSSийско-украинской границе. “Но на этот вариант, вероятно, не согласится Москва, поскольку это означало бы лишение сепаратистов роSSийской помощи и поддержки”, - подчеркнул Ващиковский.
Как отметил министр, в третьем сценарии РоSSия настаивает, чтобы миссия ООН была объединена с миссией ОБСЕ и своим мониторингом покрывала весь Донбасс.
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Политика
13.01.2018 04:41