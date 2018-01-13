У Меркель назвали очередные условия для ввода миротворцев на Донбасс

в вопросе установлении мира на востоке Украины.

Об этом заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт в пятницу на брифинге, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Позиция федерального правительства, как, впрочем, в целом европейская позиция, известна, и она также подтверждена на европейском уровне», - сказал Зайберт, отвечая на вопрос, есть ли разногласия между канцлером и министром иностранных дел ФРГ, который на днях вновь заявил о том, что санкции следует снимать поэтапно, в знак поощрения РоSSии по мере улучшения ситуации на Донбассе.

«Сначала хотелось бы увидеть прогресс, и над этим прогрессом сейчас интенсивно работают», - сказал Зайберт. Он указал на то, что даже достигнутая накануне новогодних и рождественских праздников договоренность о перемирии не выполняется, ежедневно отмечается множество нарушений. «Сейчас это имеет решающее значение», - добавил он.

Говоря о введении миротворческой миссии ООН , на которое якобы согласилась РоSSия, Зайберт сказал: «Прежде всего, я должен отметить, что до сих пор не существует такой миссии «голубых шлемов». Она лишь тогда может быть полезна, когда поможет улучшить ситуацию для жителей восточной Украины, и если она поможет поддерживать мир. В этом смысле мы будем говорить об этом, а также участвовать в переговорах. Все остальное для меня темой не является».

Представитель канцлера также прокомментировал позицию правительства по поводу проекта «Северный поток 2», о чем тоже говорил Зигмар Габриэль в своей недавней речи. «Федеральное правительство по-прежнему убеждено, что расширение газопровода «Nord Stream» является предпринимательским решением участвующих компаний», - заявил он.

При этом Зайберт признал, что решение о предпринимательской деятельности «может повлиять на страны региона». Германия и другие члены ЕС заинтересованы в том, чтобы Украина продолжала играть роль транзитера газа, заверил Зайберт, отметив важность поиска взаимоприемлемого решения между Европейской комиссии, Россией и Украиной.

Напомним, существует три варианта размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе. При этом РФ настаивает, чтобы в миссии не было стран НАТО и "руководство" ОРДЛО стало субъектом диалога, на что не могут согласиться многие страны, в том числе и Польша . Об этом в интервью польским СМИ заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

“Первый вариант предусматривает начало миротворческой операции, которая отрезала бы Донбасс от Украины. На эту концепцию, скорее всего, не согласится Киев , поскольку это приведет к длительному отсоединения восточных регионов от Украины”, - сообщил Ващиковский.

Второй сценарий, по его словам, заключается в организации работы миротворческой миссии на роSSийско-украинской границе. “Но на этот вариант, вероятно, не согласится Москва, поскольку это означало бы лишение сепаратистов роSSийской помощи и поддержки”, - подчеркнул Ващиковский.