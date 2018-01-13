За получение 600 долларов взятки задержана одесская чиновница

За получение 600 долларов взятки задержана одесская чиновница (ФОТО)

Сотрудники прокуратуры поймали на взятке в 600 долларов руководителя отдела (жилищно-коммунального сервиса) ЖКС в Приморском районе Одессы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Установлено, что начальник отдела получила от гражданина в два транша в общей сложности 600 долларов неправомерной выгоды за выдачу справки о переоформлении лицевого счета. 

11 января чиновницу задержали "на горячем" во время получения взятки сотрудники местной прокуратуры совместно с работниками Управления защиты экономики Нацполиции.

Взяточнице сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, , в Одесской области бывший чиновник Главного управления Государственной миграционной службы признан виновным в получении неправомерной выгоды.

Бывший работник миграционной службы признан виновным в неоднократном получении от предпринимателя взяток в Киевском районе Одессы.

Чиновник ежемесячно получал от владельца фирмы взятки за непривлечение к административной ответственности, а точнее за неналожение штрафа за нарушение порядка трудоустройства на предприятии гражданина другой страны без необходимых документов.




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