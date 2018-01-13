На Закарпатье чиновник просил взятку в 1500 долларов за содействие в вопросе аренды

На Закарпатье чиновник просил взятку в 1500 долларов за содействие в вопросе аренды (ФОТО)

Следователями прокуратуры совместно с работниками Департамента защиты экономики Нацполиции задокументировано вымогательство и получение взятки заместителем председателя правления Воловецкого потребительского общества Закарпатского облпотребсоюза.

Об этом сообщили  в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

В частности, зафиксирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 1400 долларов, от оговоренной ранее суммы 1500 долларов (100 долларов накануне уже были получены) заместителем председателя правления Воловецкого потребительского общества Закарпатской облпотребсоюза.

"Чиновник требовал указанную сумму за предоставление согласия на заключение договора аренды помещения для осуществления коммерческой деятельности. Уличен при получении неправомерной выгоды в своем служебном кабинете в г.Воловец при заключении договора аренды помещения", - говорится в сообщении.

Расследуется уголовное производство по ч.4 ст.368-3 ККУкраины (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, соединенные с вымогательством неправомерной выгоды). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, во Львовской области на преступной схеме "дополнительного заработка" погорел заместитель главы одного из горсоветов области. Бывший работник миграционной службы признан виновным в неоднократном получении от предпринимателя взяток в Киевском районе Одессы.

Чиновник ежемесячно получал от владельца фирмы взятки за непривлечение к административной ответственности, а точнее за неналожение штрафа за нарушение порядка трудоустройства на предприятии гражданина другой страны без необходимых документов.




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