Минфин США готовится обнародовать санкционный список "олигархов Путина"

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Министерство финансов Соединенных Штатов Америки еще работает над списком роSSийских олигархов из окружения президента РоSSии Владимира Путина, против которых в ближайшем будущем могут быть введены санкции.

Об этом на брифинге в Белом доме заявил секретарь департамента казначейства (министр финансов США) Стивен Мнучин, сообщает УНИАН.

В частности, его попросили сообщить обновленную информацию о прогрессе, достигнутом в контексте подготовки перечня роSSийских олигархов, в отношении которых могут быть введены санкции согласно принятому ранее Конгрессом закону № H. R. 3364 о противодействии противникам Америки с помощью санкций.

«Мы над этим работаем. Пока мы говорим, это должно быть опубликовано в ближайшем будущем. И это то, на чем мы очень концентрируем внимание», — сказал Мнучин.

Напомним, 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон об усилении санкций в отношении РоSSии, Ирана и Северной Кореи, ранее одобренный Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.

В ноябре министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Министерство финансов США в январе подготовит новый список роSSийских бизнесменов и компаний, которые могут попасть под ограничительные меры. 16 декабря глава украинского МИД выразил убеждение, что санкции против роSSийских олигархов из окружения президента РоSSийской Федерации Владимира Путина заставят РФ согласиться на развертывание на востоке Украины реальной миротворческой миссии ООН.

10 января 2018 года в Государственном департаменте США заявили, что продолжают работу по усилению санкций против РФ.


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