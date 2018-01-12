Подорожанием хлеба власть Ирана может «заработать» себе государственный переворот - эксперт

Социальное недовольство в Иране началось с необоснованного подорожания продуктов первой необходимости.

Об этом в ходе эфира программы «Право на голос» на ГолосТV заявил международный эксперт Аурагх Рамдан.

По мнению эксперта, всплеск протестов, возникший в Иране в конце декабря 2017 года, и стихший к 7 января 2018 года, начался из-за социальной несправедливости и политической дискриминации.

«Толчком этого протестного движения в Иране стало социальное недовольство. В Иране началось подорожание продуктов первой необходимости, а если необоснованно поднимаются цены на продукты первой необходимости - это сигнал правительству, ибо цена на хлеб – это политическая цена, это регулятор»,- подчеркнул А. Рамдан.

Эксперт полагает, что если правительство не учитывает эту социальную планку (цену на хлеб), то может заработать себе переворот или гражданскую войну.

«Социальный взрыв в Иране стал результатом того, что Иран включился в военную кампанию. Вся военная интервенция, военная составляющая требует больших расходов. Это, кстати, касается и РоSSии, и всех стран, которые воюют за пределами своей страны. Иран подключился к сирийской тематике и задумывается о своей военной доктрине, и это не понравится США . В этом плане Штатам надо обрывать крылья Китаю и Ирану, поскольку Иран может стать партнером Китая, а также партнером и союзником РоSSии по безопасности. Это, повторю, не нравится США . А ослабление Ирана – это ослабление Китая в плане возможности получать углеводороды», - пояснил А. Рамдан.

По словам эксперта, природа протестов на Ближнем Востоке связана с поведением режимов, насколько они отступают от правил. Это вопрос шантажа для этих режимов со стороны США .

«2018 год может быть стартом арабской весны, и это связано с политикой Трампа. Есть много моментов, которые провоцируют народ и средний класс в каждой стране Ближнего Востока к протестам. Поэтому в этом году мы можем ожидать волну протестов на Ближнем Востоке», - подытожил А. Рамдан.