В Кремле объяснили, почему Путин решил вернуть Украине военную технику из Крыма

В Кремле заявили, что инициатива президента РФ Владимира Путина передать Украине военную технику из оккупированного Крыма является «жестом доброй воли», чтобы «сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ , об этом журналистам сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что до начала активных боевых действий на Донбассе часть техники была возвращена в Украину. Затем этот процесс был действительно прекращен в связи с началом боевых действий, с началом кровопролития в самой Украине. Вы знаете, что Путин неоднократно подчеркивал и демонстрировал заинтересованость РоSSии в выводе наших отношений из того пике, в который они вошли, из того враждебного и плачевного состояния, в котором находятся», — сказал Песков, отвечая на вопрос, почему Путин решил вернуть военную технику Украине из оккупированного Крыма.

Как напомнил Песков, Путин говорил, что РоSSия больше других стран заинтересована в реализации Минских договоренностей, а также является сторонником завершения процесса обмена пленными. «Это еще один жест доброй воли, проявление политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки», — сказал он.

На вопрос, когда может произойти такая передача, Песков ответил: «Вчера прозвучала эта инициатива президента Путина. Конечно, для определения всех параметров, как это будет осуществляться, нужно провести контакты между военными и дипломатами». «Давайте дождемся этих контактов, дождемся, насколько украинская сторона готова воспользоваться этой инициативой и забрать вот это военное имущество», — сказал Песков.

Напомним, 11 января Путин заявил, что РоSSия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма. «Пользуясь случаем, что называется, хочу сказать: мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно», — сказал Путин на встрече с руководителями роSSийских СМИ и информагентств. По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

После оккупации Крыма в 2014 году РоSSия начала передавать Украине захваченную технику, однако после вторжения на Донбасс такая передача была прекращена. 15 апреля 2014 года тогдашний заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов заявил, что Минобороны РФ приостановило передачу Украине вооружения и военной техники из Крыма. На тот момент было передано 389 единиц бронетехники, в том числе восемь вертолетов и три боевых корабля. В МИД РФ заявили, что РоSSия прекратила передачу Украине вооружений и техники из Крыма до «полного прекращения украинскими силовиками боевых действий».

На сегодняшний день в Крыму осталось 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль «Константин Ольшанский», корабль управления «Славутич», противолодочные корветы «Тернополь» и «Луцк», морские тральщики «Черкассы» и «Чернигов», большая подводная лодка «Запорожье», спасательный буксир «Кременец» и другие.