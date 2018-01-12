В Азербайджане известного журналиста приговорили к шести годам

Афгана Мухтарлы похитили в Тбилиси и обвинили в незаконном пересечении границы.

В Азербайджане известного журналиста приговорили к шести годам
Фото: Рамин Деко

Известный азербайджанский журналист Афган Мухтарлы приговорен к шести годам заключения по обвинению в незаконном пересечении границы. Коллеги и родственники утверждают, что его похитили в Грузии и вывезли в Азербайджан.Дело Афгана Мухтарлы имело большой резонанс в Грузии, где он находился последние два года.

Как сообщил адвокат журналиста Эльчин Садыгов, прокурор потребовал для него восьми лет лишения свободы. Защита собирается подать апелляцию, пишет Би-би-си.

Афган Мухтарлы был признан виновным в незаконном пересечении границы, перевозе контрабанды (по данным следствия, он имел при себе 10 тысяч евро) и сопротивлению при задержании.

В своем последнем слове Афган Мухтарлы заявил, что суд политически мотивирован, а истинной причиной преследования являются его статьи о коррупции. По словам журналиста, его похитили в Тбилиси и вывезли в Азербайджан.

Афган Мухтарлы, азербайджанский журналист-расследователь, уехал из Азербайджана и два года жил в Грузии наряду с другими независимыми журналистами.

Основной темой его материалов была коррупция в Азербайджане. Он писал в том числе о собственности азербайджанского президента Ильхама Алиева и его семьи в Грузии.

Вечером 29 мая 2017 года его супруга Лейла и коллеги заявили, что Афган не выходит на связь и, возможно, его похитили. На следующий день он оказался в Баку.

Мухтарлы последний раз видели в центре Тбилиси. Правозащитники, а также многие политики считают, что его похитили в Тбилиси и перевезли в Азербайджан при участии или попустительстве силовых структур обеих стран.

После исчезновения журналиста в Грузии начались пикеты в его поддержку. В июне Европарламент принял резолюцию "Дело Мухтарлы и положение медиа в Азербайджане" с призывом к Баку освободить журналиста, а к Тбилиси - провести расследование его предполагаемого похищения.

Незадолго до ареста Мухтарлы говорил, что за ним ведется слежка и что грузинские власти не реагируют на нее. По его словам, с начала 2017 года азербайджанских политических активистов, журналистов и правозащитников, которые переехали в Грузию, "старались выжить".

Вскоре после его ареста в Грузии началось расследование, и уже в июле были уволены глава пограничной полиции Дато Николеишвили и директор департамента контрразведки Службы государственной безопасности Отар Купрашвили.

Ранее как президент Ильхам Алиев, так и чиновники и парламентарии заявляли о том, что в стране нет политзаключенных. В то же время, по данным местных правозащитников, их не менее 145 человек. 10 из них - журналисты.


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