Штаб АТО насчитал четыре обстрела с начала суток

Два раза ВСУ открывали ответный огонь.

Штаб АТО насчитал четыре обстрела с начала суток
Фото: Макс Левін

С начала суток вдоль линии разграничения сторон на Донбассе зафиксировано четыре обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины. В двух случаях украинские военные открывали ответный огонь.

На Луганском направлении боевики провели несколько обстрелов оборонительных укреплений сил АТО из пехотного вооружения. Несколько раз в течение дня оккупанты из станковых противотанковых гранатометов вели огонь по защитникам Троицкого, а в обеденное время прицельно стреляли в сторону защитников Катериновки, сообщает штаб АТО.

На Донецком направлении противник применил минометы на Приазовье. Пятнадцать 120-мм мин разорвались вокруг опорных пунктов вблизи Водяного.

Напомним, вчера в зоне АТО погиб один военный, четверо получили ранения и травмы, позавчера погибли трое военных, четверо были ранены. Число обстрелов при этом не превышало десяти.


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