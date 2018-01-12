Литва запретила 49 роSSиянам въезд в страну по "закону Магнитского"
Фигурантам "списка Магнитского" будет на пять лет запрещен въезд в Литву.
Глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас запретил въезд в страну 49 гражданам РоSSии на основании "закона Магнитского".
Об этом пресс-секретарь министерства Каролис Вайткявичюс заявил BNS.
Соответствующий список составил МИД Литвы по результатам консультаций с иностранными партнерами, рассказала представитель этого ведомства Раса Якилайтиене. Она уточнила, что он был подготовлен еще до того, как Сейм принял "закон Магнитского". В него включили россиян, которых в Литве обвиняют в нарушениях прав человека и отмывании денег.
В перечень вошли также лица, уже признанные персонами нон грата в Литве, сказал представитель МВД. Министр Мисюнас обязал миграционное ведомство Литвы опубликовать этот список.
Литовский Сейм утвердил "закон Магнитского" о санкциях в отношении граждан иностранных государств, обвиняемых в коррупции и нарушении прав человека 16 ноября 2017 года. Фигурантам "списка Магнитского" будет на пять лет запрещен въезд в Литву.
Закон, названный именем Сергея Магнитского, в 2012 году приняли в США, применив санкции против роSSийских должностных лиц, связанных с нарушениями прав человека. США запретили выдавать им визы и заморозили активы, в списке сейчас - более 40 имен.
Напомним, что в ноябре Литва внесла в "список Магнитского" 44 человека.
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