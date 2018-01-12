Литва запретила 49 роSSиянам въезд в страну по "закону Магнитского"

Фигурантам "списка Магнитского" будет на пять лет запрещен въезд в Литву.

Литва запретила 49 россиянам въезд в страну по "закону Магнитского"
Фото: rus.tvnet.lv

Глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас запретил въезд в страну 49 гражданам РоSSии на основании "закона Магнитского".

Об этом пресс-секретарь министерства Каролис Вайткявичюс заявил BNS.

Соответствующий список составил МИД Литвы по результатам консультаций с иностранными партнерами, рассказала представитель этого ведомства Раса Якилайтиене. Она уточнила, что он был подготовлен еще до того, как Сейм принял "закон Магнитского". В него включили россиян, которых в Литве обвиняют в нарушениях прав человека и отмывании денег.

В перечень вошли также лица, уже признанные персонами нон грата в Литве, сказал представитель МВД. Министр Мисюнас обязал миграционное ведомство Литвы опубликовать этот список.

Литовский Сейм утвердил "закон Магнитского" о санкциях в отношении граждан иностранных государств, обвиняемых в коррупции и нарушении прав человека 16 ноября 2017 года. Фигурантам "списка Магнитского" будет на пять лет запрещен въезд в Литву.

Закон, названный именем Сергея Магнитского, в 2012 году приняли в США, применив санкции против роSSийских должностных лиц, связанных с нарушениями прав человека. США запретили выдавать им визы и заморозили активы, в списке сейчас - более 40 имен.

Напомним, что в ноябре Литва внесла в "список Магнитского" 44 человека.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Президента Молдавии Игоря Додона в третий раз отстранили с постаПрезидента Молдавии Игоря Додона в третий раз отстранили с поста
В Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякамВ Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякам
Геращенко обнародовал подробности раскрытия убийства НоздровскойГеращенко обнародовал подробности раскрытия убийства Ноздровской
Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для объединения КореиЛидер КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для объединения Кореи
Стало известно, какие ракеты США дадут ВСУСтало известно, какие ракеты США дадут ВСУ
Блок рекламы


Похожие новости
Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру
Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"
Оккупационные власти Крыма запретили въезд 30 таксистам, которые возят пассажиров на полуостров
Луценко объявил о желании изменить странуЛуценко объявил о желании изменить страну
РоSSийскому военному из СЦКК на три года запретили въезд в УкраинуРоSSийскому военному из СЦКК на три года запретили въезд в Украину
Австралия первой в мире запретила выезд из страны осужденным за педофилиюАвстралия первой в мире запретила выезд из страны осужденным за педофилию
Литва призвала украинских политиков не влиять на работу НАБУ Литва призвала украинских политиков не влиять на работу НАБУ
Порошенко: Вооруженные силы Украины защитили не только свою страну, но и всю ЕвропуПорошенко: Вооруженные силы Украины защитили не только свою страну, но и всю Европу
Украина запретила "Сватов" (обновлено)Украина запретила "Сватов" (обновлено)
Литва планирует отдать Украине 7 тысяч автоматов Калашникова и 2 млн патроновЛитва планирует отдать Украине 7 тысяч автоматов Калашникова и 2 млн патронов
Последние новости
Подгружаем последние новости