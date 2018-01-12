Омбудсмен обратилась к Супрун из-за вспышки заболевания детей корью

Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская в обращении призвала и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун начать просветительскую работу о важности вакцинации детей.

Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

"Считаю, что наряду с закреплением императивной нормы об обязательности проведения прививок, необходимо проводить всестороннюю просветительскую работу, популяризируя таким образом этот вид профилактических мероприятий. На мой взгляд, именно низкая информационная работа среди родителей детей, несвоевременная закупка вакцин для обеспечения проведения иммунизации детей согласно календарю профилактических прививок привели к такой неблагополучной эпидемиологической ситуации , - подчеркнула В.Лутковская.

Отмечается, что на протяжении последних трех лет Омбудсменом в Минздрав направлялись письма о ситуации с вакцинацией детей в Украине, которая является критической и требует принятия неотложных решений.

Таким образом, как сообщается, В.Лутковская считает необходимым безотлагательно начать кампанию проведения просветительской работы среди населения о важности проведения иммунизации детей и возможные последствия для здоровья в случае отказа родителей от обязательных прививок.

Также Уполномоченный просит проинформировать о мерах, принимаемых Минздравом по согласованию норм статей 12 и 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", которыми одновременно предусмотрено как право родителей на отказ от профилактических прививок, так и запрет посещения детских заведений детьми, которые не получили профилактических прививок согласно календарю прививок.

Напомним, в начале этого года в Киеве в больницу поступили дети с подозрением на корь. Позже диагноз медики подтвердили. Родители детей утверждают, что 90 % из заразившихся инфекцией были на представлении цирка "Кобзов" в 23-24 декабря 2017-го. Из-за этого городские власти Киева , якобы запретили на месяц представления. Но в цирке отвечают, что по-прежнему работают.

Ранее сообщалось, после вспышки кори в Киеве в течение одного дня, 11 января, вакцинировали от кори в пять раз больше детей, чем обычно.