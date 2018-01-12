В Аргентине вандалы атаковали церкви в преддверии визита Папы Франциска
Личности вандалов пока не установлены.
В столице Чили Сантьяго вандалы, используя самодельные бомбы, сегодня незадолго до рассвета атаковали три церкви.
Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что в результате атак здания получили незначительные повреждения. Вандалы также оставили на месте преступления памфлеты с угрозами в адрес Папы Римского Франциска, который планирует посетить Чили на следующей неделе.
"Папа Франциск, следующая бомба будет в твоей робе", - говорится в одном из памфлетов.
Личности вандалов пока не установлены.
Визит Франциска в Аргентину запланирован на понедельник, 15 января. Во вторник он проведет мессу в парке Сантьяго, которую, как ожидается, посетят более 500 тыс. человек.
Местные власти ожидают акций протеста, связанных с правами коренного населения, а также со скандалами вокруг сексуальных преступлений в Католической церкви.
Напомним, что ранее на этой неделе Папа Франциск призвал международное сообщество помнить о войне в Украине.
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12.01.2018 14:31