В Литве депутат отказался от мандата из-за сексуального скандала
КС Литвы постановил, что парламентарий нарушил конституцию и присягу члена парламента.
Депутат Сейма Литвы Кюстутис Пукас отказался от своего мандата после того, как парламент начал обсуждать вопрос о лишении его мандата.
Об этом сообщает Delfi.
"Видя ситуацию, вызванный ажиотаж, я хочу подать главе Сейма Викторасу Пранцкетису прошение об отставке", - заявил Пукас с трибуны Сейма.
Накануне Сейм принял решение перейти к обсуждению вопроса о лишении Пукаса депутатского мандата, хотя тот просил отложить обсуждение в связи с отъездом его адвоката за границу.
Депутаты решили, что поездка адвоката депутата в Аргентину важной причиной не является, поскольку ей было заранее известно о предстоящем заседании парламента.
Конституционный суд Литвы постановил, что Пукас нарушил конституцию и присягу члена парламента, преследуя свою ассистентку и других молодых женщин, которые претендовали на эту должность.
Напомним, в декабре в Кентукки политик покончил с собой после обвинений в домогательстве к 17-летней девушке.
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