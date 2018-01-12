ВСУ начинают подготовку операторов Javelin – СМИ
Вооруженные силы Украины приступают к подготовке операторов для американского переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin.
Об этом сообщает издание
Отмечается, что подготовка кандидатов начнется 15 января на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного с проведения языковой подготовки для получения необходимого уровня знания английского языка.
«После завершения языковой подготовки отобранных кандидатов направят за границу для прохождения обучения боевому применению противотанковых ракетных комплексов», – пишет издание.
Как сообщалось ранее, в декабре президент США Дональд Трамп одобрил продажу летального оружия Украине. По данным американских СМИ, в список вооружений входят Javelin на сумму около 50 млн долларов.
Эта информация уже вызвала резкую реакцию Москвы. РоSSия считает, что Javelin «спровоцирует Украину на новые акты кровопролития», а США «переступили черту».
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