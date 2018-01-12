ВСУ начинают подготовку операторов Javelin – СМИ

ВСУ начинают подготовку операторов Javelin – СМИ

Вооруженные силы Украины приступают к подготовке операторов для американского переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin.

Об этом сообщает издание Ukrainian Military Pages.

Отмечается, что подготовка кандидатов начнется 15 января на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного с проведения языковой подготовки для получения необходимого уровня знания английского языка.

«После завершения языковой подготовки отобранных кандидатов направят за границу для прохождения обучения боевому применению противотанковых ракетных комплексов», – пишет издание.

Как сообщалось ранее, в декабре президент США Дональд Трамп одобрил продажу летального оружия Украине. По данным американских СМИ, в список вооружений входят Javelin на сумму около 50 млн долларов.

Эта информация уже вызвала резкую реакцию Москвы. РоSSия считает, что Javelin «спровоцирует Украину на новые акты кровопролития», а США «переступили черту».




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Президента Молдавии Игоря Додона в третий раз отстранили с постаПрезидента Молдавии Игоря Додона в третий раз отстранили с поста
В Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякамВ Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякам
Геращенко обнародовал подробности раскрытия убийства НоздровскойГеращенко обнародовал подробности раскрытия убийства Ноздровской
Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для объединения КореиЛидер КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для объединения Кореи
Стало известно, какие ракеты США дадут ВСУСтало известно, какие ракеты США дадут ВСУ
Блок рекламы


Похожие новости
Швейцария выделила более $ 500 тыс. на подготовку Донбасса к зимеШвейцария выделила более $ 500 тыс. на подготовку Донбасса к зиме
Конгресс США одобрил продажу Грузии систем JavelinКонгресс США одобрил продажу Грузии систем Javelin
Найем о штурме Октябрьского дворца: Революции начинаются не с этогоНайем о штурме Октябрьского дворца: Революции начинаются не с этого
В Дании 17-летнюю девушку посадили на 8 лет за подготовку терактов в школахВ Дании 17-летнюю девушку посадили на 8 лет за подготовку терактов в школах
Совет нацбезопасности США одобрил предоставление Украине противотанковых ракет JavelinСовет нацбезопасности США одобрил предоставление Украине противотанковых ракет Javelin
Порошенко: Украина и Саудовская Аравия завершили подготовку соглашения в сфере обороныПорошенко: Украина и Саудовская Аравия завершили подготовку соглашения в сфере обороны
США начинают крупные ядерные ученияСША начинают крупные ядерные учения
Трюки Путина перед выборами начинаются, - Washington PostТрюки Путина перед выборами начинаются, - Washington Post
Арестованному в РоSSии Павлу Грибу вменяют подготовку взрыва в школеАрестованному в РоSSии Павлу Грибу вменяют подготовку взрыва в школе
Порошенко: На переговорах с США речь идет не только о JavelinПорошенко: На переговорах с США речь идет не только о Javelin
Последние новости
Подгружаем последние новости