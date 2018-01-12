ВСУ начинают подготовку операторов Javelin – СМИ

Вооруженные силы Украины приступают к подготовке операторов для американского переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin.

Об этом сообщает издание Ukrainian Military Pages .

Отмечается, что подготовка кандидатов начнется 15 января на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного с проведения языковой подготовки для получения необходимого уровня знания английского языка.

«После завершения языковой подготовки отобранных кандидатов направят за границу для прохождения обучения боевому применению противотанковых ракетных комплексов», – пишет издание.

Как сообщалось ранее, в декабре президент США Дональд Трамп одобрил продажу летального оружия Украине. По данным американских СМИ , в список вооружений входят Javelin на сумму около 50 млн долларов.