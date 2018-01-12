Гройсман выступил за снятие иммунитета с Парасюка

Нардеп месяц назад ударил правоохранителя в мариупольском суде.

Парасюк в суде Мариуполя

Премьер Владимир Гройсман считает, что Владимира Парасюка нужно лишить депутатской неприкосновенности и привлечь к ответственности.

Об этом он сказал в ходе общения с ветеранами предприятия "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает Укринформ.

"Это большой стыд, когда человек, уполномоченный от государства, позволяет себе такое поведение. Я хочу сказать, что здесь и слабость в том числе правоохранительной системы", - сказал Гройсман.

Он отметил, что снять депутатскую неприкосновенность с Парасюка может Верховная Рада, но если бы такие вопросы решали правительство и премьер-министр, то его бы уже давно решили.

Напомним, 4 декабря Парасюк в здании мариупольского суда ударил сотрудника полиции. Против него завели дело.

Парасюк - рекордсмен среди нардепов по числу драк.

17 октября он дважды ударил ногой начальника Управления государственной охраны Украины Валерия Гелетея у здания Верховной Рады.

В сентябре прошлого года нардеп после участия в телевизионном эфире дождался под студией депутата от "Оппоблока" Александра Вилкула и вступил с ним в драку. Позже Парасюк попытался повредить автомобиль Вилкула.

В июне 2016 во время заседания Верховной Рады Парасюк подрался с членом фракции "Оппозиционный блок" Дмитрием Колесниковым из-за того, что тот выступал на русском языке

В ноябре 2015 года Парасюк ударил ногой генерала СБУ Василия Писного на заседании Антикоррупционного комитета Верховной Рады. У парламентария вызвали гнев слова Писного о том, что он сделал для Майдана больше, чем сам Парасюк. Сотрудник СБУ подал жалобу на действия нардепа в Генеральную прокуратуру Украины. По факту нападения Парасюка на Писного открыто уголовное производство.

Ранее в том же месяце во время судебного заседания по делу Геннадия Корбана Парасюк ударил прокурора Александра Голинченко.

В конце октября 2015 года Парасюк устроил скандал во время заседания Центральной избирательной комиссии. Он накричал на члена ЦИК Жанну Усенко-Черную, обвинив ее в плохой организации местных выборов.

В конце сентября 2015 года Парасюк вступил в перепалку с главой милиции Луганской области Анатолием Науменко после окончания выездного заседания комитета ВР по вопросам предотвращения противодействия коррупции.

В середине июля 2015 Парасюк возмутился появлением в сессионном зале Романа Насирова - главы Государственной фискальной службы, который не сложил депутатский мандат, и затеял потасовку в сессионном зале.

В феврале 2015 Парасюк толкнул бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина после его выступления в зале заседаний. Инцидент произошел после того, как Литвин с трибуны Рады обвинил власть в сокращении социальных выплат.