Экс-премьер Румынии получил гражданство Сербии

"Я получил, как и другие люди, это почетное гражданство", - сказал Понта.

Экс-премьер Румынии получил гражданство Сербии
Виктор Понта

Бывший премьер-министр Румынии Виктор Понта получил сербское гражданство, которое он считает "почетным".

Об этом сообщает AGERPRES.

"Я с 2016 года являюсь почетным советником президента Вучича (сербского президента Александара Вучича. - Ред.) и поддерживаю партнерство между Сербией и Румынией и интеграцию Сербии в ЕС. Я получил, как и другие люди, это почетное гражданство", - сказал Понта.

Заявление Понты появилось только после того, как сербская газета Blic со ссылкой на источники сообщила, что ему было предоставлено сербское гражданство.

Понта возглавлял правительство Румынии с 2010 по 2015 год. Он ушел в отставку после массовых антиправительственных протестов из-за пожара в ночном клубе Бухареста, в котором погибли 64 человека.

В настоящее время Понта является членом нижней палаты парламента Румынии и главой парламентской комиссии по европейским делам.


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