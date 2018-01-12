Экс-премьер Румынии получил гражданство Сербии

"Я получил, как и другие люди, это почетное гражданство", - сказал Понта.

Виктор Понта

Бывший премьер-министр Румынии Виктор Понта получил сербское гражданство, которое он считает "почетным".

Об этом сообщает AGERPRES.

"Я с 2016 года являюсь почетным советником президента Вучича (сербского президента Александара Вучича. - Ред.) и поддерживаю партнерство между Сербией и Румынией и интеграцию Сербии в ЕС . Я получил, как и другие люди, это почетное гражданство", - сказал Понта.

Заявление Понты появилось только после того, как сербская газета Blic со ссылкой на источники сообщила, что ему было предоставлено сербское гражданство.

Понта возглавлял правительство Румынии с 2010 по 2015 год. Он ушел в отставку после массовых антиправительственных протестов из-за пожара в ночном клубе Бухареста, в котором погибли 64 человека.

В настоящее время Понта является членом нижней палаты парламента Румынии и главой парламентской комиссии по европейским делам.