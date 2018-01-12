Экс-премьер Румынии получил гражданство Сербии
"Я получил, как и другие люди, это почетное гражданство", - сказал Понта.
Бывший премьер-министр Румынии Виктор Понта получил сербское гражданство, которое он считает "почетным".
Об этом сообщает AGERPRES.
"Я с 2016 года являюсь почетным советником президента Вучича (сербского президента Александара Вучича. - Ред.) и поддерживаю партнерство между Сербией и Румынией и интеграцию Сербии в ЕС. Я получил, как и другие люди, это почетное гражданство", - сказал Понта.
Заявление Понты появилось только после того, как сербская газета Blic со ссылкой на источники сообщила, что ему было предоставлено сербское гражданство.
Понта возглавлял правительство Румынии с 2010 по 2015 год. Он ушел в отставку после массовых антиправительственных протестов из-за пожара в ночном клубе Бухареста, в котором погибли 64 человека.
В настоящее время Понта является членом нижней палаты парламента Румынии и главой парламентской комиссии по европейским делам.
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